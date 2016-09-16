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Сибирский энергетик: 16 сентября 2016

Экономика

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Учётно-сервисный опыт

Автор: Мария Никульшеева

В октябре этого года Учётно-сервисному центру «ЕвроСибЭнерго» исполняется четыре года. За это короткое время компания прошла большой путь. Сегодня сервисная организация ведёт свою деятельность по семи направлениям, обеспечивая эффективное ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учёта, правового сопровождения, а также занимается управлением собственностью и IT-поддержкой. В конце августа состоялся референс-визит министерства финансов Иркутской области в Учётно-сервисный центр «ЕвроСибЭнерго» (УСЦ). Подробности встречи читайте в материале «Сибирского энергетика».

Учётно-сервисный центр «ЕвроСиб­Энерго» был создан в октябре 2012 года для выполнения обслуживающих функ­ций компаний группы. Начиналось всё с 55 сотрудников, которые вели бухгалтерский и налоговый учёт 13 организаций. Сейчас в УСЦ более 600 человек, которые обслуживают 68 предприятий по семи направлениям. Это бухгалтерский и налоговый учёт, кадровое администрирование, правовое сопровождение, управление собственностью, IТ-поддержка и корпоративное управление.  Как рассказала «СЭ» специалист отдела взаимодействия с клиентами и управления качеством Учётно-сервисного центра «ЕвроСибЭнерго» Полина Мартышова, это распространённая в мировой практике модель ведения бизнеса, суть которой в передаче обслуживающих функций предприятий или подразделений компании специализированному общему центру, чтобы обслуживаемое предприятие могло сосредоточить свои ресурсы на реализации производственных бизнес-процессов.

«Когда мы только начинали свою деятельность, занимались только ведением бухгалтерского и налогового учёта нескольких компаний, которые были расположены в Иркутской области, –  отметила Полина. – Сейчас география предприятий, которые мы обслуживаем, расширилась – у УСЦ появились филиалы в Москве, Нижнем Новгороде, Дивногорске, а также отделы в Приангарье, головной офис базируется в Иркутске». 

В конце прошлого месяца состоялся референс-визит министерства финансов Иркутской области в УСЦ. Региональное правительство рассматривает возможность создания собственного центра обслуживания, и УСЦ «ЕвроСибЭнерго» был выбран для визита администрации области как крупнейший многофункциональный центр обслуживания в регионе. «Во встрече приняли участие специалисты одного из крупнейших ведущих IТ-вендоров региона – ГК «Форус», которые в своё время внедряли часть IТ-систем Учётно-сервисного центра», – говорит собеседник издания.  

Ведущие специалисты УСЦ выступили перед гостями с ознакомительными докладами. Руководитель департамента по бухгалтерскому учёту Юлия Зеленцова рассказала о применении в работе направления принципов процессного подхода, ведении документооборота между УСЦ и организациями-заказчиками и реализации проекта по безбумажному обмену первичными бухгалтерскими документами. Опытом централизованного ведения налогового учёта для компаний группы поделилась Лариса Тюленева, начальник управления учёта налоговых обязательств и формирования отчётности. В своём докладе Лариса подчеркнула такие преимущества централизации функции, как повышение уровня экспертизы направления и возможность использования опыта работы с контролирующими органами комплексно для всех заказчиков.  «Концентрация функций кадрового администрирования на одной площадке позволяет унифицировать кадровые процессы для предприятий группы, повышает эффективность и сни-

жает возможные риски при прохождении проверок» – таким был ключевой тезис доклада Евгении Ерусалимцевой, начальника отдела кадрового администрирования Учётно-сервисного центра. Завершал докладную часть встречи директор по информационным технологиям АО «Евросибэнерго» Алексей Медведев, рассказавший гостям УСЦ о ключевых этапах создания объединённых центров обслуживания в России и принципах их работы. Все темы вызывали живой интерес и вопросы участников мероприятия.

Закончилась встреча производственной экскурсией по УСЦ, на которой гости оценили технологию организации рабочих мест в формате open space, а также смогли увидеть реализацию принципов процессного подхода и электронного документооборота между организациями на примере деятельности отдела расчётно-финансовых операций.

По итогам визита запланированы дальнейшие встречи руководителей УСЦ «ЕвроСибЭнерго» и администрации Иркутской области. 

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