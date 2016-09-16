Размотать клубок конфликтов

Автор: Елена ПОСТНОВА

С точки зрения системности подхода, проект внедрения «Кодекса этики» и «Свода этических стандартов» En+ Group – один из лучших в стране. Этап «информирования» коллектива о появлении «Кодекса этики» и о том, каким образом его можно использовать, завершён. На очереди более серьёзный этап – «погружение».

В октябре 2013 года совет директоров En+ Group утвердил «Кодекс этики» и «Свод этических стандартов» компании. Документы разрабатывались совместно с компаниями группы. Конечная их цель – создать в коллективах атмосферу доверия и взаимопонимания, задать ориентиры поведения в сложных этических ситуациях, предотвратить потенциальные риски, возможные нарушения и конфликты.

На основе «Кодекса этики» и «Свода этических стандартов» En+ Group в каждой из компаний группы были приняты собственные внутренние документы. Заработал институт Уполномоченных по этике. В компаниях, на всех крупных предприятиях были выбраны специальные люди, к которым можно обратиться за помощью в решении вопросов взаимодействия в коллективе. Появились телефонная линия и адрес электронной почты для сообщения о нарушениях этических норм – «Неравнодушная линия».

По словам главного Уполномоченного по этике En+ Group Игоря Лернера, успешный опыт работы компании в этом направлении не раз отмечали на всероссийском уровне.

«За три года мы прошли большой путь. Создана работающая команда Уполномоченных по этике, создаётся библиотека кейсов – конфликтных ситуаций, которые удалось разрешить на предприятиях благодаря кодексу корпоративной этики, – отметил Игорь Лернер. – У нас действительно хороший опыт. Наша система – одна из лучших в стране. Это отмечали в беседах представители Торгово-промышленной палаты России».

Этап обучения пройден: все сотрудники большой компании прошли интерактивный курс, ознакомились с документами. Теперь предстоит следующий этап – «погружение». Он подразумевает фокус на прикладных вещах.

9 сентября в Иркутск на лекторно-практический курс приехали около 40 Уполномоченных по этике всех бизнесов группы компаний En+. Участники во время решения кейсов, работы в командах обменялись личным опытом. Советами поделился с коллегами Игорь Лернер. Пожалуй, самыми ценными стали уроки в рамках лекций «Управление конфликтами» и «Этика бизнеса». Их прочитали доктор экономических наук, декан факультета Сибирско-Американского факультета ИГУ Надежда Грошева и кандидат психологических наук, замдекана Сибирско-Американского факультета ИГУ Татьяна Сапранкова.

«Сегодня перед всеми компаниями в мире встал вопрос повышения качества управления. Для публичных компаний, которые выходят на биржу, акции которых покупают акционеры, есть определённые требования к ведению бизнеса. Но далеко не все работники понимают, что они трудятся в публичных компаниях, что есть акционеры, что от каждого их поступка зависит будущее компании. Внедрение кодексов этики, правильное взаимоотношение компаний и контрагентов, корректное отношение руководства к сотрудникам – задачи, которые стоят перед публичными компаниями», – рассказала Надежда Грошева.

Она добавила, что институт Уполномоченных по этике сам по себе как таковой не может разрешить все проблемы. Важна обратная связь. Руководство не просто так спустило «Кодекс этики». Ему важно знать, какие проблемы существуют в бизнесах, о которых молчат сотрудники и которые могут привести к потере уважения к компании на рынке.

Курс не был похож на стандартные лекции в университетах. Участники обучения имели возможность высказывать своё несогласие, делились опытом работы на местах

Курс не был похож на стандартные лекции в университетах – не было монолога профессоров. Участники обучения имели возможность высказывать своё несогласие, делились опытом работы на местах. «Создание кейсов, типизация проблем и выработка их решений – это облегчение жизни всем сотрудникам. Мало сказать: «Вовлекайте в решение проблем руководителя». Может, сам начальник ведёт себя неэтично. На практических занятиях мы предлагаем Уполномоченным совместно найти выход, как же правильно поступать в конкретной ситуации», – отметила Надежда Грошева.

Наиболее актуальный сегодня вопрос во всех компаниях группы – конфликт интересов. Энергетические, угольные компании традиционно отличаются династиями. Работниками из нескольких поколений одной семьи на предприятиях всегда гордились. «К династиям все относятся хорошо. Это здорово, это почётно, это престижно. Но, как только связь с отцом, дядей, тетёй сотрудники начинают использовать в личных целях, возникает конфликт интересов, с которым мы категорически не согласны», – подчеркнул Игорь Лернер.

Во время обучения Уполномоченные касались и других конфликтов – межличностных. В «Кодексе этики» взаимоотношению сотрудников посвящён целый раздел. Но спустя три года после запуска документа на местах проблема межличностных конфликтов до сих пор не исчерпана. Работники замалчивают спорные ситуации, не сообщают о них на «Неравнодушную линию» и Уполномоченным по этике. Между тем, в группе компаний существует прозрачная система выявления нарушений. Во время служебных расследований тщательно выясняется, какие факторы спровоцировали конфликт. Возможно, их устранение поможет снять вопрос раз и навсегда.

Совместная работа Уполномоченных по этике семинаром в Иркутске не закончилась. На следующий день они приняли участие в ключевой акции всероссийского экомарафона En+ Group «360 минут». Во время уборки берега Байкала Уполномоченные смогли почувствовать себя членами большой команды единомышленников.

«Институт Уполномоченных по этике продолжает формироваться. Появился пул активных Уполномоченных. Но есть несколько человек, подходом к своим обязанностям которых я не доволен. Они будут заменены на более заинтересованных, на тех, кому коллективы смогут довериться. Мы понимаем, что будущее предприятий, группы компаний в целом во многом зависит от атмосферы в наших коллективах, репутации компании в глазах партнёров», – подчеркнул Игорь Лернер.