+ добавить комментарий

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Сибирский энергетик: 16 сентября 2016

Экономика

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Стабильная ситуация

К зимнему периоду военные городки Иркутской области готовы на 95 процентов

Автор: Мария Никульшеева

Власти уверены: новый отопительный сезон пройдёт стабильно. Однако есть ощутимое отставание по жидкому топливу. Как рассказал на пресс-конференции в четверг зампредседателя правительства Иркутской области Руслан Болотов, работа правительства региона идёт совместно с представителями Министерства обороны России.

«Мы держим ситуацию на контроле, чтобы не допустить аварийных отключений. При этом надо понимать, что жилой фонд Министерства обороны, который представлен на территории субъекта, в отличие от ситуации в целом по объектам жилищной инфраструктуры всей области, изношен гораздо больше», – подчеркнул Руслан Болотов.  

По его словам, эти дома не попадают под закон о капитальном ремонте. «Мы неоднократно ставили вопрос перед Министерством обороны. И будем продолжать настаивать, чтобы граждане, которые проживают на территории военных городков, тоже имели возможность улучшать жилищные условия. Капитальный ремонт на этих территориях должен также осуществляться», – отметил Болотов. 

Как сообщили «Сибирскому энергетику» в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, всего на территории региона 11 военных городков с объектами ЖКХ. К отопительному сезону необходимо подготовить 17 тепло­ источников, 12 угольных и 5 мазутных, 116 жилых домов и 20 объектов социальной сферы.  Всего в  военных городках проживает около 30 тыс. жителей. 

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