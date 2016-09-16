+ добавить комментарий

«Системная» ошибка

Один из подрядчиков по капремонту не справился с объёмами

Автор: Елена ПОСТНОВА

Девятиэтажная панелька в семь подъездов на улице Гиндина в Братске ещё совсем недавно мало чем отличалась от соседних. Таких сотни по всей области. В конце прошлого года дом выгодно выделился: Фонд капремонта Иркутской области объявил конкурс на выбор подрядчика для работ на этом здании. К 26 августа подрядчик ООО «Система» обязался закончить капремонт. Однако организация уже на три недели опоздала по срокам. К ней большие претензии и по качеству работ.

Просто не повезло

Капитальный ремонт в доме № 12 на улице Гиндина опаздывает по срокам. Датой приёмки работ было определено 26 августа. Однако ни в тот день, ни через неделю строители не смогли выполнить даже половину всего объёма. Компания меняла прораба, который отвечает за данный объект. Но кардинально кадровое решение не изменило ситуацию в лучшую сторону. До сих пор не вызывает одобрения и качество выполнения капремонта.

Специальной комиссией были выявлены нарушения подрядчиком технологии производства работ при ремонте кровли над седьмым подъездом, сообщили в администрации Братска. Когда пошёл дождь, три квартиры на верхних этажах затопило, вода просочилась и на лестничные площадки на восьмом и девятом этажах в шестом и седьмом подъездах дома. На сегодняшний день крыша отремонтирована пока только над тремя подъездами из семи.

Выявлены также и недостатки при выполнении монтажных работ системы электроснабжения в одном из подъез­дов.

У представителей регионального фонда и администрации наибольшее беспокойство вызывает отставание от графика в работах по системе теплоснабжения дома. По словам председателя комитета ЖКХ администрации Братска Романа Мельникова, со дня на день в городе планируется запуск отопительного сезона, однако система отопления в доме смонтирована пока только на 20%. И хотя подрядчик теперь привлекает ещё и субподрядные организации, своевременность исполнения мероприятий остаётся под вопросом.

Дому № 12 на улице Гиндина просто не повезло, с грустью говорят в братской администрации. Конкурс по выбору подрядчика (проводил региональный Фонд капремонта) выиграло ООО «Система». В администрации Братска отметили, что ранее комитет ЖКХ при проведении капремонта домов до появления нового закона никогда не взаимодействовал с «Системой». Для города металлургов это тёмная лошадка.

Ремонт девятиэтажной панельки дорогостоящий. Согласно конкурсной документации (имеется в распоряжении редакции), весь комплекс работ фонд оценил больше чем 24,1 млн рублей. В эту стоимость не входила замена лифтового оборудования. По этому виду работ был разыгран ещё один аукцион среди специализированных организаций.

В протоколе заседания конкурсной комиссии от 17 декабря 2015 года указано, что ООО «Система» было единственным претендентом. Ссылаясь на постановление правительства Иркутской области о привлечении фондом подрядчиков для проведения капремонта, договор было решено заключить с «Системой». Компания снизила стоимость контракта чуть больше чем на 120 тыс. рублей.

«Администрация не может оставаться в стороне, плотно взаимодействуем со строителями, Фондом капремонта, стараемся принимать участие в приёмке работ. Поэтому ситуацию с домом на Гиндина, 12, отслеживаем внимательно. К счастью, данный подрядчик в Братске зашёл только на один дом», – отметил Роман Мельников.

Уровень доверия

За ремонт остальных домов в Братске взялись другие строительные компании, к ним претензий по качеству или срокам работ нет. С «Системой» же отношения не заладились с самого начала. Как рассказал представитель Фонда капремонта домов в Братске Дмитрий Кабанов, компания долгое время не приступала работам.

«Подрядчик работы начал только в августе, хотя должен был приступить к ним ещё в мае. У компании не хватает оборотных средств. Обязуется до конца сентября закончить все работы», – пояснил Дмитрий Кабанов.

Он добавил, что теоретически уложиться в новые заданные сроки строители могут. Главное, чтобы вновь не возникло необходимости принимать кадровые решения, заменять персонал на объекте.

К подрядчику штрафные санкции будут предъявляться по факту приёмки работ. Компания заплатит за каждый день просрочки. Сегодня ситуацию с этим подрядчиком юристы фонда отрабатывают совместно с прокуратурой области.

Кроме того, подрядчику предстоит также возместить ущерб жильцам пострадавших квартир. Составлено предписание фонда, компания подписала гарантийное письмо, в котором обязуется оплатить ремонт помещений.

Как сообщил на очередном селекторе о ходе проведения капремонта домов в области директор фонда Денис Быков, аналогичная ситуация сложилась и на других объектах ООО «Система» в Иркутской области, поэтому фонд был вынужден специально отслеживать и жёстко контролировать работу этой подрядной организации.

Надо отметить, в Братске высок уровень доверия к новой методике проведения капремонта. На начало сентября город занимает лидирующую позицию в Иркутской области по собираемости взносов в Фонд капремонта. Среди лидеров – Братск (86,69%), Усолье-

Сибирское (81,43%), Иркутск (80,83%) и Саянск (79,56%). Как отразится прогремевшее на весь город дело «Гиндина, 12», пока никто предсказывать не берётся.