+ добавить комментарий

Стратегическая пауза

В Ангарске решено не инициировать переход на дифференцированные тарифы за тепловую энергию

Автор: Лидия Барахоева

На предложение администрации города не подавать соответствующую заявку в минЖКХ согласилась Общественная палата округа.

Общественная палата большую часть времени, отведённого на заседание, разбиралась с расчётами нормативов оплаты за тепловую энергию. Многие территории РФ переходят на дифференцированные тарифы по оплате за тепловую энергию. О достоинствах и недостатках действующего и дифференцированного тарифа и шла речь на совещании, пояснили в пресс-службе АГО.

Решение по данному вопросу принимает областное правительство, но инициатива может исходить от администрации Ангарского округа. Сейчас ангарчане оплачивают ресурсы по абонентскому тарифу: за тепло – в зависимости от площади отапливаемого помещения, за горячую воду – исходя из норм водопотребления. При дифференциации тарифов будут иметь значение также этажность домов, виды теплоносителей и так далее.

Как объяснил на заседании инженер-теплоэнергетик Игорь Витушкин, в домах, где есть приборы учёта, люди платят за фактическое потребление ресурса. Но вот в зданиях, где максимальная тепловая нагрузка не превышает 0,2 гигакалории в час, можно обойтись без счётчиков. Речь идёт о малоэтажной и частной застройке. Там изменение тарифа в пользу дифференцированного может серьёзно ударить по карману собственников. Это подтвердила и начальник управления по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации АГО Василина Шунова.

«На территории Ангарского округа 3156 многоквартирных домов. Из них малоэтажных – 789 домов, 1838 домов – в частном секторе. Это те дома, которым, по закону, не требуется устанавливать приборы учёта тепловой энергии. Для жителей многоквартирных домов большой этажности при принятии дифференцированных тарифов, по большому счёту, ничего не изменится, у них установлены приборы учёта, и они расплачиваются за фактическое потребление ресурсов. Для домов же, которым, по правилам, не требуется установка приборов учёта, норматив повысится, и это приведёт к увеличению платы за теплоэнергию от 20 до 40%. То есть пострадают жители малоэтажной застройки, а это в основном пенсионеры», – отметила Василина Шунова.

Она добавила, что сегодня тариф оптимален, а для жителей малоэтажных и частных домов даже занижен. Поэтому администрация Ангарского округа предлагает пока не вмешиваться в процесс изменения тарифов. С этим согласились члены Общественной палаты. Они приняли решение рекомендовать администрации АГО не обращаться в министерство жилищной политики, энергетики, транспорта Иркутской области с инициативой по изменению нормативов.