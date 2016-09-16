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Сибирский энергетик: 16 сентября 2016

Экономика

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Без квитанций пени нет

Автор: Татьяна Артамонова

Фонд капремонта домов Иркутской области перестанет начислять пени неплательщикам, если из-за нехватки средств возникнут проблемы с распечаткой и распространением квитанций.

Такое решение принял попечительский совет Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Как заявил гендиректор фонда Денис Быков, это будет справедливо, ведь люди не виноваты в том, что не получат квитанции. Аналогичное решение приняло правление фонда.

Кроме того, попечительский совет решил поручить министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области уведомить муниципалитеты о том, что можно подавать заявки на передачу им функций технического заказчика. Напомним, согласно поправкам в региональный закон о капремонте, муниципалитеты могут принять функции технического заказчика работ по капремонту. В таком случае местные власти берут на себя все обязательства по организации и проведению капремонта МКД – начиная с оповещения собственников, чьи дома попали в текущий краткосрочный период, объявления конкурса для подрядчиков, контроля за ходом работ и заканчивая приёмкой работ. По словам Дениса Быкова, по сути, муниципалитеты должны создать свои мини-фонды. Разумеется, и фонд, и Служба государственного жилищного надзора Иркутской области будут постоянно контролировать их деятельность на всех этапах.

Из муниципалитетов Иркутской области пока только Свирск заявил о готовности принять функции технического заказчика с 2017 года. Как подчерк­нул Денис Быков, это один из городов-лидеров в сфере капремонта. Здесь неплохая собираемость взносов в Фонд капремонта, кроме того, муниципалитет регулярно вносит взносы за неприватизированное жильё. Ожидается, что такую инициативу проявят и другие города.

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