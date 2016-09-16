+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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«Не просто квадратные метры»
Единые стандарты благоустройства российских городов будут разработаны к 2018 году
Минстрой России к 2018 году разработает набор стандартов благоустройства городов, которые будут обязательными для всех регионов. Как сообщили в пресс-службе Минстроя со ссылкой на главу ведомства Михаила Меня, для создания стандартов благоустройства будут привлекаться специалисты АИЖК, ведущих проектных институтов и архитектурных бюро. Планируется, что набор стандартов будет обязательным для регионов при формировании ими генеральных планов городов.
«Сегодня людей интересуют не просто квадратные метры жилья, их интересует благоустроенная среда обитания. Наша задача – совместно с региональными и муниципальными властями сделать всё возможное, чтобы эта среда стала современной», – отметил Михаил Мень.
Глава Минстроя России пояснил, что речь идёт не о том, чтобы все проекты благоустройства сделать типовыми, как это сейчас делается с социальными проектами, а о том, чтобы с участием специалистов разработать набор минимальных требований к благоустройству, которые будут соответствовать вызовам XXI века и представлению людей о комфорте. Он также добавил, что пока стандарты благоустройства городов не разработаны, ведомство будет поощрять лучшие муниципальные практики через конкурс Минстроя РФ «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».
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