+ добавить комментарий

«Не просто квадратные метры»

Единые стандарты благоустройства российских городов будут разработаны к 2018 году

Автор: Виктория Комарова

Минстрой России к 2018 году разработает набор стандартов благоустройства городов, которые будут обязательными для всех регионов. Как сообщили в пресс-службе Минстроя со ссылкой на главу ведомства Михаила Меня, для создания стандартов благоустройства будут привлекаться специалисты АИЖК, ведущих проектных институтов и архитектурных бюро. Планируется, что набор стандартов будет обязательным для регионов при формировании ими генеральных планов городов.

«Сегодня людей интересуют не просто квадратные метры жилья, их интересует благоустроенная среда оби­тания. Наша задача – совместно с региональными и муниципальными властями сделать всё возможное, чтобы эта среда стала современной», – отметил Михаил Мень.

Глава Минстроя России пояснил, что речь идёт не о том, чтобы все проекты благоустройства сделать типовыми, как это сейчас делается с социальными проектами, а о том, чтобы с участием специалистов разработать набор минимальных требований к благоустройству, которые будут соответствовать вызовам XXI века и представлению людей о комфорте. Он также добавил, что пока стандарты благоустройства городов не разработаны, ведомство будет поощрять лучшие муниципальные практики через конкурс Минстроя РФ «Самое благо­устроенное городское (сельское) поселение России».