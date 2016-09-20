+ добавить комментарий

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Конкурент: 20 сентября 2016

Экономика

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«Мы работаем для успеха наших клиентов»

На форуме Alfa Business Week, организованном Альфа-Банком, предприниматели получили рекомендации ведущих экспертов

Автор: Елена ЛИСОВСКАЯ

На конференции Клуба Клиентов Альфа-Банка – это был третий день Аlfa Business Week – аншлаг. Более 300 предпринимателей из Иркутска стали участниками конференции. Банк продолжает развивать нефинансовые услуги для представителей малого бизнеса. Ведущие российские эксперты в интернет-продвижении, маркетинге, финансах и управлении персоналом во время конференции также дали трём компаниям-клиентам Альфа-Банка рекомендации по дальнейшему развитию их компаний в рамках сессии «Сравни себя». «Нам важно, чтобы бизнес наших клиентов рос и развивался. Поэтому мы приглашаем лучших экспертов рынка и передаём эти знания клиентам в рамках делового форума», – отметил руководитель направления нефинансовых сервисов блока «Массовый бизнес» Альфа-Банка Дмитрий Грошев.

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Маркетолог, бизнес-консультант Игорь Манн рассказал, как зарабатывать больше
Автор фото: Андрей Федоров

Генеральный директор агентства ISEE Marketing, официальный партнёр «Яндекс» по обучению Алексей Иванов рассказал участникам, как эффективно привлекать клиентов с помощью Интернета. «Иногда даже одностраничный, но грамотно сделанный сайт позволяет значительно увеличить конверсию, – уверен спикер. – Всё начинается с постановки задач: сколько клиентов вы хотите привлечь, по какой цене и каков рекламный бюджет? В борьбе за потребителя на первое место выходят не низкие цены, а доверие. Второй важный момент – ваша ценность для клиента. Чётко обозначьте, почему он должен обратиться именно к вам». 

Директор по организационному развитию HeadHunter Марина Львова работала с участниками форума два дня. На конференции Клуба Клиентов были даны рекомендации для руководителей компаний, а днём ранее состоялся мастер-класс «Людям о людях», посвящённый проблемам мотивации сотрудников. Основатель сервиса «Финолог» Михаил Смолянов, прошедший путь от предпринимателя до инвестора, рассказал о том, как навести порядок в управленческом учёте, преодолеть классовый разрыв и эффективно разделить расходы на переменные и постоянные. 

Автор бестселлеров по экономике, маркетингу и предпринимательству Игорь Манн выступил с докладом «Как клиентоориентированность поможет малому бизнесу зарабатывать больше».  Но работать с участниками форума он начал раньше – во время интерактивной сессии «Сравни себя». Трём компаниям из числа клиентов Альфа-Банка была предоставлена уникальная возможность получить от экспертов дня рекомендации по работе сайта, взаимодействию с персоналом, финансовой и маркетинговой стратегии. 

Кстати, сессия не случайно названа именно так: Альфа-Банк со­вместно с экспертным сообществом подготовил и выпустил для клиентов уже пять брошюр «Сравни себя» о лучших мировых и российских практиках ведения бизнеса в конкретных отраслях. Брошюру получил каждый участник форума. 

В ходе сессии «Сравни себя» директору компании по продаже и установке светодиодных ламп ООО «Комплект» Игорю Шемелину было предложено сделать упор на «холодных» звонках корпоративным клиентам. «Мы задумались о запуске интернет-магазина. И Алексей Иванов рассказал, как двигаться в этом направлении, – сообщил Игорь Шемелин. – С другой стороны, Михаил Смолянов посоветовал не обольщаться и хорошо подумать: интернет-торговля на сегодняшний день не такое уж и прибыльное дело. Может быть, лучше сконцентрироваться на опте, на корпоративных продажах». 

Генеральный директор ООО «Суши Токи» Антон Павловец во время сессии с экспертами выяснил, что необходимо изменить в работе компании и в продвижении. «Было ли страшно за имидж? Ведь на сессии нужно было честно рассказывать о проблемах… На самом деле, бояться нечего. Думаю, если ты признаёшь проблему и обращаешься за советом, ты делаешь шаг вперёд. Ты гостя не потеряешь, а, скорее, покажешь ему: «Мы готовы сделать всё, чтобы стать лучше».

«Сейчас удержание клиентов гораздо важнее, чем их привлечение, – уверен Игорь Манн. – Пробуйте новое, улучшайте то, что есть сейчас, перестаньте делать вещи, которые давно не работают. Стимулируйте сотрудников. Вот вам мой метод: если сотрудник предложил хорошую идею, я даю ему 5 долларов. Лучшая идея месяца получает 50 долларов. Для меня клиенто­ориентированность – это такая работа компании (ключевое слово «работа»), которая заставляет клиентов, с одной стороны, возвращаться к вам снова и снова, с другой стороны – рекомендовать вас своим знакомым, – прокомментировал Игорь Манн. 

«Игорь Манн очень точно сказал: «В России, к сожалению, есть две крайности: одни люди не знают, что делают, но делают; другие знают, но не делают». А в бизнесе тормозить нельзя, борьба за клиента, особенно в кризис, жёсткая», – считает Илона Толстоухова, генеральный директор агентства недвижимости «Новация». 

Участники Аlfa Business Week  оценили высокий уровень организации конференции Клуба Клиентов и рассказали, насколько полученные знания стали для них полезными. «Лейт­мотив конференции: «Мы даём вам аналитику плюс советы плюс инструменты. Идите и делайте. Ребята, не откладывайте на завтра», – поделилась своими впечатлениям Илона Толстоухова. «Что касается непосредственно прошедшего делового форума,  то я за экспертами записывал и записывал. Красным для себя многое выделял. В частности, отметил пять вещей, которые нужно изменить на сайте, – сообщил Дмитрий Ширяев, руководитель ООО «Сетевые технологии.– Все мы люди образованные, большинство – предприниматели с опытом. Но мы «варимся» в своих проблемах, и в таком случае очень нужен взгляд, совет со стороны. Полезно было даже просто встретиться  с коллегами, поговорить, как у кого дела, кто как с сегодняшними вызовами справляется. Это и есть настоящая клубная тема».

В свою очередь Альфа-Банк по­стоянно оценивает наиболее важные и актуальные вопросы и проблемы, с которыми сталкивается предприниматели, для их решения.  В частности, в настоящее время Банк в готов предложить своим клиентам специальные программы по кредитованию.

Виталий Моторин, директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Иркутске: 

–  Сегодня наша доля рынка в городе составляет 11% в сегменте массового бизнеса. С новым форматом мы попали в точку. Банк не стал останавливаться на своих продуктах и услугах, а подобрал интересный и полезный для предпринимателей формат. Иркутский бизнес за последние годы нарастил темп, не склонен тратить лишнее время, и готов получать действительно полезную информацию. Словом, мероприятие, по оценкам наших гостей,  дало бизнесу максимум пользы. 

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