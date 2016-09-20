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Конкурент: 20 сентября 2016

Экономика

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Цифры

3964,6 рубля

составила стоимость минимального набора продуктов питания по Иркутской области в августе текущего года, передаёт Иркутскстат. 

Это на 3% меньше, чем в предыдущем месяце.   

19 миллиардов рублей 

превысила общая сумма отгруженных товаров собственного производства предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области в первом полугодии 2016 года. 

Эта цифра выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ИА «Сибирские новости». 

В 2015 году предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности предоставлена субсидия в сумме 57,5 млн рублей на возмещение процентной ставки по краткосрочным кредитам, в том числе 7,4 млн рублей из областного бюджета и 50,1 млн рублей из федерального.

По данным правительства региона, производство муки увеличено в Иркутской области на 9% за 2015 год. На 19% увеличено производство безалкогольных напитков, мяса и субпродуктов – на 8,5%, мяса и субпродуктов из домашней птицы – на 3,5%, масла сливочного – на 1,2%, комбикормов – на 2,6%.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Иркутской области объединяет более 600 предприятий мясомолочной, хлебопекарной, кондитерской и других отраслей различных организационно-правовых форм собственности с численностью работающих более 8 тыс. человек.

22 автомобиля

скорой медицинской помощи поступило в Иркутскую область. 

Ключи от автомобилей вручили главным врачам больниц 14 муниципальных образований. В последний раз такие машины передавались больницам области в 2013 году.

Все автомобили соответствуют современным требованиям безопасности и оснащены кондиционерами и необходимым медицинским оборудованием, в том числе дефибрилляторами, электрокардиографами, системами мониторинга артериального давления и частоты сердечных сокращений.

Обновление автопарка скорой медицинской помощи осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Из 22 автомобилей один – реанимобиль. Машина будет направлена в филиал областного центра медицины катастроф в Братск. По сообщению пресс-службы областного правительства, минздрав региона подготовил пакет документов для дополнительной закупки санитарного транспорта, передаёт ИА «Сибирские новости».

4,3 процента

составило падение отгрузки на Восточно-Сибирской железной дороге за восемь месяцев.  

По информации пресс-службы магистрали, сокращение показателя произошло за счёт снижения погрузки каменного угля – на 4,6%, нефтяных грузов – на 14%, железной руды – на 9,5%, промышленного сырья – на 6,7% и химикатов – на 46%. При этом увеличилась погрузка предприятий лесопромышленного комплекса на 7%, строительных грузов – на 23,3%, цветных металлов – на 3% и бумаги – на 20,4%. Было отгружено более  42 млн тонн.

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