Цифры

100 процентов

составляет готовность Иркутска к началу отопительного сезона.

По состоянию на 19 сентября все 36 котельных на 100% готовы к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов. Подготовлен запас угля и мазута. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Евгений Дроков. Он также отметил, что подача тепла начинается с социальных объектов детских садов, школ и больниц.

– С сегодняшнего дня сети теплоснабжения города поставлены на циркуляцию. Затем по заявкам управляющих организаций мы будем подключать жилой фонд, – цитирует Евгения Дрокова пресс-служба мэрии. – Стоит подчеркнуть, что в соответствии с законодательством начало отопительного сезона установлено как день, следующий за днём окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

Кроме этого, заместитель мэра подчеркнул, что тепловые сети и тепловые насосные станции практически готовы к работе в зимний период. Водозаборы, водопроводные насосные станции, канализационные очистные сооружения – на 100%. Трансформаторные электрические подстанции – также на 100%.

150 антивандальных светильников

планируют установить городские власти в семи подземных переходах Иркутска.

Об этом со ссылкой на заместителя начальника департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда администрации города Иркутска Евгения Ветрова сообщает пресс-служба администрации города.

– Учитывая обращения жителей, городские власти приняли решение приобрести для всех подземных переходов города антивандальные светодиодные светильники. На эти цели из бюджета Иркутска выделено

300 тысяч рублей. Договор на установку светильников планируется заключить в начале октября. До 15 октября 2016 года светильники будут установлены, – заверил жителей Евгений Ветров. – Пока обслуживающая организация установила лампы во все работающие светильники в переходах.

12 общественных некоммерческих организаций инвалидов

приняли участие в городском форуме «Один мир на всех», который прошёл в досуговом центре «Россия» 15 сентября.

«В прошлом году в Иркутске был впервые проведён этот форум, и очень приятно видеть, что число его участников и благотворителей растёт» – отметил мэр Дмитрий Бердников. – Я тронут активной жизненной позицией и оптимизмом людей с ограниченными возможностями. Такие мероприятия, как наш форум, позволяют не только продемонстрировать таланты его участников, это даёт возможность для обмена опытом, общения, получения новых знаний».

165 дворов

в Иркутске отремонтированы в 2016 году.

Везде будет проведён контроль качества работ. В администрации города работает специальная комиссия.