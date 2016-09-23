Марина Львова: Как только вы можете заставить ребенка до трех лет сделать то, что нужно - вы умеете управлять персоналом

Альфа-Банк активно развивает нефинансовые услуги для представителей бизнеса, именно поэтому для работы с участниками бизнес-форума AlfaBusinessWeek была приглашена директор по организационному развитию HeadHunter Марина Львова. Эксперт работала на форуме два дня. На бизнес-конференции Клуба Клиентов были даны рекомендации для 300 представителей бизнеса, а днём ранее состоялся интерактивный мастер-класс «Людям о людях», который прошел при полном аншлаге. Эксперт убеждена, что для успешной команды в бизнесе очень важен сильный капитан, и рассказала, как правильно организовать успешную и целеустремленную команду. Полезную информацию вынес для себя и корреспондент «Сибирских новостей».

«Как мотивировать менеджеров по продажам, как удерживать ключевых сотрудников, как сделать так, чтобы работники включались в новые проекты? Эти вопросы задавали участники мастер-класса, - рассказала Марина Львова. - После теоретической части мы разделились на команды и в режиме мозгового штурма искали ответы. В результате каждый капитан получил более сотни вариантов решения проблемы и мог выбрать пять, которые он может применить уже завтра на своем рабочем месте».

«Каждый человек в команде - это партнер. Это не зависит от его должности, уровня и статуса. Я уверена, что каждый человек в моей команде может, как улучшить ситуацию в ней, так и ухудшить ее». Главное, по ее словам, оптимально расставить задачи перед каждым сотрудником в зависимости от того, что каждый из них любит и хорошо умеет делать. Для этого нужно много читать, примерять полученные знания на себя, узнавать себя как руководителя, ошибаться и делать выводы, обучать на своем опыте других.

«Как только вы можете заставить маленького человечка до трех лет сделать хоть что-нибудь, что нужно вам или ему, - вы уже умеете управлять персоналом», - с этих слов начала свою лекцию для участников AlfaBusinessWeek Марина Львова. Эксперт рассказала участникам мероприятия о том, какими качествами должен обладать сильный капитан, от которого зависит успех всего дела, а также как собрать успешную команду.

«Я очень много работаю с руководителями, с первыми лицами компаний, с директорами структурных подразделений, и вся наша работа начинается именно с них. И только эта работа, подготовка капитана дает возможность компании двигаться вперед», - обратилась эксперт к участникам форума.

По ее словам, руководителю предприятия очень важно определиться с тем, какой он капитан. «Что вы умеете делать хорошо и любите это делать - этот вопрос очень часто ставит в тупик. Создаются огромные списки, из них выбирается личное и рабочее. Это то, на чем вы базируетесь, то, что является опорой в вашей работе. Что выделаете плохо, но любите - это зона вашего развития», - отметила М. Львова.

Также руководителю необходимо определить для себя, что он делает хорошо, но не любит это делать, а также, что он делает плохо и не любит это делать. Кроме того, капитану необходимо знать свои сильные и слабые стороны, свои ценности и принципы, что его вдохновляет и заставляет плыть дальше, свои способы развития, обучения, мотивации.

Для этого нужно много читать (книги, статьи, биографии), примерять все знания на себя (выбирать свое), узнавать себя как руководителя, ошибаться и делать выводы, учить других.

М. Львова предложила два способа формирования команды. Согласно первому способу, руководителю при подборе персонала необходимо руководствоваться тем, что потенциальный сотрудник должен уметь делать то, что не умеет делать сам руководитель. Кроме того, сотрудник должен любить то, что умеет делать.

Второй подход: сотрудник должен любить делать то, что руководитель умеет делать хорошо, но не любит, и хотеть этому научиться. Это высвободит мотивацию и интерес капитана к неизвестным задачам.

«Если вы видите, что кто-то из ваших сотрудников не справляется со своими обязанностями и в дальнейшем это не изменится, то вам нужно как можно скорее расставаться, иначе это демотивирует остальных», - отметила эксперт.

Особенно интересной лекция М. Львовой стала для руководителей-клиентов Альфа-Банка.

«Мне всегда нравятся мероприятия Альфа-Банка. Они проходят в максимально комфортных условиях и, самое главное, мы получаем очень полезные знания в сжатом формате, всегда приглашаются интересные лекторы. Такие мероприятия заставляют встрепенуться, посмотреть на себя со стороны и принять какие-то новые решения в своем бизнесе. Для меня как для руководителя очень важен вопрос подбора персонала, в данный момент он особенно актуален в связи с расширением нашего бизнеса. Поэтому лекция Марины Львовой была особенно очень интересной», - отметила руководитель компании «Остек» Юлия Донская.

«Спикер рассказывал на понятном языке, приводя яркие и бытовые примеры с которыми встречается каждый руководитель. И на этих примерах мы могли разобрать разные варианты мотивации у разных поколений и разных отделов. Это очень полезно, приятно что опытом с нами делятся такие эксперты», - отметила руководитель кадрового агентства HR Gym, Гульнара Шорина,

«Очень приятно видеть на этой сессии такое количество предпринимателей Иркутска, которым небезразлична судьба собственных сотрудников», - подчеркнул Руководитель нефинансовых сервисов Альфа-Банка Дмитрия Грошев.

Напомним, деловой форум Альфа-Банка AlfaBusinessWeek проходил в Иркутске с 6 по 9 сентября. В мероприятии приняли участие 800 представителей бизнес-сообщества. Форум проходил на площадке отеля Кортьярд Марриотт.