В Иркутской области совершенствуется механизм госзакупок

Автор: Соб. инф.

В регионе предлагается внедрить систему оптимизации закупок малого объёма через электронный магазин, работающий по принципу электронной торговли. Этот процесс проводится в целях повышения эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Иркутской области в рамках законодательства о контрактной системе.

К закупкам малого объёма относятся закупки товаров, работ и услуг на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей, а в отдельных случаях – 400 тыс. рублей, с возможностью заключения заказчиками договоров напрямую с единственным поставщиком.

Об этом сообщил министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев.

Этот механизм закупок предполагает формирование и публикацию потребности заказчика в необходимых товарах, работах, услугах на сайте в сети Интернет, размещение поставщиками в системе своих предложений, что позволяет находить конкурентные предложения в едином ресурсе и заключать договоры по оптимальной цене.

– Реализация проектов по переводу закупок малого объёма в электронный магазин показала свою эффективность в других субъектах РФ – в Московской и Волгоградской областях.

При этом удаётся получить экономию бюджетных средств порядка 7%. Внедрение данного механизма на территории области позволит расширить круг участников закупок и повысить уровень конкуренции, снизить коррупционную составляющую, – отметил министр.