Транспортная сеть в перспективе

Автор: Светлана Голубева

Дума Иркутска утвердила программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2025 года. Как сообщил на заседании городского парламента заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков, проект разработан с учётом перспектив развития областного центра, а также потребностей его жителей.

Общий прогнозный объём финансирования программы составляет 5,7 миллиарда рублей. Помимо средств бюджетов разных уровней, предполагается привлечь ресурсы внебюджетных источников и частных инвесторов. В программе запланировано строительство новых автодорог общего пользования, реконструкция 52 километров действующих дорог, усовершенствование дорожно-транспортной сети с перераспределением транспорт­ных потоков.

«Планируется также обновление парка пассажирского транспорта, в том числе низкопольного, внедрение системы диспетчерского конт­роля и управления общественным транспортом с использованием системы аэронавигации, обеспечение территориальной доступности парковок, – отметил заммэра. – Самое главное, необходимо обеспечить комфортные условия для пешеходов и увеличить количество безопасных пешеходных переходов для движения инвалидов и других маломобильных групп населения».

Он добавил, что выполнение данных мероприятий позволит вывести транспортную инфраструктуру города на качественно новый уровень, решить основные транспорт­ные проблемы, снизить количество ДТП и обеспечить необходимую связь отдалённых районов с центральной частью города и пригородом.