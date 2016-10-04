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Восточно-Сибирская правда
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Транспортная сеть в перспективе
Дума Иркутска утвердила программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2025 года. Как сообщил на заседании городского парламента заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков, проект разработан с учётом перспектив развития областного центра, а также потребностей его жителей.
Общий прогнозный объём финансирования программы составляет 5,7 миллиарда рублей. Помимо средств бюджетов разных уровней, предполагается привлечь ресурсы внебюджетных источников и частных инвесторов. В программе запланировано строительство новых автодорог общего пользования, реконструкция 52 километров действующих дорог, усовершенствование дорожно-транспортной сети с перераспределением транспортных потоков.
«Планируется также обновление парка пассажирского транспорта, в том числе низкопольного, внедрение системы диспетчерского контроля и управления общественным транспортом с использованием системы аэронавигации, обеспечение территориальной доступности парковок, – отметил заммэра. – Самое главное, необходимо обеспечить комфортные условия для пешеходов и увеличить количество безопасных пешеходных переходов для движения инвалидов и других маломобильных групп населения».
Он добавил, что выполнение данных мероприятий позволит вывести транспортную инфраструктуру города на качественно новый уровень, решить основные транспортные проблемы, снизить количество ДТП и обеспечить необходимую связь отдалённых районов с центральной частью города и пригородом.
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