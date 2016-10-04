«Ворота Байкала» оставили открытыми

Автор: Татьяна Постникова

Изменения в проекте турзоны «Ворота Байкала» продолжаются. Если в августе Минэкономразвития РФ передало функции по её управлению на областной уровень, то в конце сентября из границ ОЭЗ был исключён участок в Большом Голоустном. Причиной стало отсутствие резидентов на его территории.

Особая экономическая зона «Ворота Байкала» на днях опять оказалась в центре внимания. 28 сентября правительство РФ приняло постановление о досрочном прекращении деятельности восьми турзон в стране. Причиной стало отсутствие на их территории какой-либо деятельности в течение трёх лет с даты создания ОЭЗ, а также зарегистрированных резидентов. В итоге все они признаны неэффективными. Любопытно, что в основном это решение коснулось ОЭЗ туристско-рекреационного типа: из восьми неэффективных экономических зон шесть – туристические.

Таким образом, сейчас в стране, судя по сайту РосОЭЗ, осталось всего четыре турзоны: по одной в Алтайском крае и Кабардино-Балкарской Республике и две на Байкале – в Иркутской области и Республике Бурятия. Впрочем, турзону «Ворота Байкала» недавние изменения всё-таки затронули. Следом за решением прекратить деятельность ряда турзон правительство РФ опубликовало документ, в котором говорилось о сокращении границ ОЭЗ «Ворота Байкала». Постановлением Правительства РФ № 980 от 29 сентября 2016 года в границах иркутской ОЭЗ решено было оставить только участок в Слюдянском районе. В результате участок в Большом Голоустном площадью 1590 га, с которого в 2007 году и началось создание ОЭЗ, окончательно вышел из проекта. Причиной снова стало отсутствие зарегистрированных резидентов на этой территории и иных признаков ведения экономической деятельности в рамках проекта ОЭЗ. Аналогичная мера коснулась и турзоны в Кабардино-Балкарской Республике, площадь которой сократилась до двух районов.

У представителей местного туррынка изначально было весьма скептическое отношение к тому, чтобы создавать на этой территории ОЭЗ. В числе главных проблем Голоустного эксперты называли отсутствие нормальной асфальтированной дороги до него от Иркутска, а также сложности с выводом земель из границ Прибайкальского национального парка.

Специалисты говорят, что у Минэкономразвития РФ есть формула оценки эффективности ОЭЗ. «И если она будет применяться только к участку в Слюдянском районе, выполнить эти обязательства Иркутской области будет проще, потому что только там сейчас есть резиденты», – говорят эксперты.

Тем временем всё более настойчивый интерес к иркутской ОЭЗ проявляют как российские, так и китайские инвесторы. Как сообщил «Конкуренту» источник в областном правительстве, в начале сентября был подписан меморандум о намерениях с Ченьдуской строительной корпорацией (КНР). В планах компании – возвести объекты туристической инфраструктуры на площади более 20 га в границах ОЭЗ в Байкальске. Речь идёт о строительстве сразу на трёх участках. На одном из них планируется возвести конгресс-холл и гостиничный парк, на другом – комплекс шале, стилизованных под горнолыжную французскую деревню, а также благоустроить набережную на площади 1,6 га.

Напомним, сейчас в Байкальске зарегистрировано шесть компаний. Впрочем, вопрос увеличения числа резидентов напрямую зависит от сроков формирования нового экспертного совета. Ранее он работал при Минэкономразвития РФ. Однако после решения о том, что управлять турзоной будет правительство Иркутской области, совет расформировали. Такой орган управления при правительстве региона до сих пор не создан.