+ добавить комментарий

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Конкурент: 04 октября 2016

Экономика

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ФАС не нашла события

и прекратила дело в отношении АО «Саянскхимпласт»

Автор: РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила ранее возбуждённое дело в отношении «Саянскхимпласта» — компания подозревалась в предоставлении ведомству недостоверной информации в рамках спора с входящим в «Роснефть» Ангарским заводом полимеров, говорится в материалах ФАС.

Согласно документам ФАС, «производство по делу об административном правонарушении, возбуждённом в отношении АО «Саянскхимпласт», прекратить в связи с отсутствием события административного правонарушения в действиях указанного лица».

ФАС по поручению правительства РФ рассматривала ситуацию по обеспечению «Саянскхимпласта» этиленом. В рамках этого дела по запросу ФАС «Саянскхимпласт» предоставил информацию о том, что выработка поливинилхлорида суспензионного (ПВХ-С) из одной тонны этилена составляет 1,994 тонны.

При этом в апреле компания предоставила иркутскому управлению ФАС в рамках другого дела другие данные, указывало ведомство. Согласно им, коэффициент выхода ПВХ составляет 2,07 (и при плановых, и при фактических объёмах поставки этилена и выработки ПВХ в 2015 году).

ФАС в связи с этим сообщила в августе, что возбудила дело в отношении «Саянскхимпласта» по признакам нарушения части 1 статьи 23 закона «О защите конкуренции», которое заключается в предоставлении недостоверной информации, и заявила, что ждёт разъяснений от компании. Наказание для юрлиц по такому нарушению — штраф в 50–500 тысяч рублей.

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Компании

ФАС не нашла события

и прекратила дело в отношении АО «Саянскхимпласт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила ранее возбуждённое дело в отношении «Саянскхимпласта» — компания подозревалась в предоставлении ведомству недостоверной информации в рамках спора с входящим в «Роснефть» Ангарским заводом...

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