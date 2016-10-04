+ добавить комментарий

«Очень ценный формат»

Образовательный проект En+ Group «Энергия будущего» стартовал в Иркутске

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Энергетика – отрасль, тонко чувствующая любые изменения. Новая экологическая политика, экономическая политика, технический прогресс влияют на отрасль столь сильно, как ни на одну другую сторону человеческой жизни. И нужно быть действительно компетентным специалистом, чтобы уже сейчас предугадать, как она будет выглядеть через несколько десятков лет. Таким, как участники «Энергии будущего» – образовательного проекта холдинга En+ Group, первая сессия которого состоялась в технопарке Иркутского национального исследовательского технического университета 3 октября.

«Распределённая энергетика уже вокруг нас», – подчёркивает генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

«Наверняка вы слышали, как раньше выпускникам вузов, которых брали на работу, говорили: «Забудьте то, чему вас учили – будете учиться тому, над чем вам надо работать, – рассказывает директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова об истоках проекта. – К счастью, времена изменились, в нашей стране довольно качественное образование. Мы подумали, что это было бы сильным мотивирующим фактором, если бы студент мог увидеть то будущее, ради которого он работает. Это крайне интересно и для нас, потому что всегда хочется знать, что же мы такого не открыли и не изобрели, что сделает новое поколение специалистов». Из таких соображений родилась «Энергия будущего» – серия выступлений теоретиков и практиков, работающих в перспективных с точки зрения развития человечества областях. В рамках проекта запланировано четыре сессии, которые пройдут в Иркутске и Красноярске.

Первая, посвящённая энергетике, уже состоялась, оставшиеся три будут посвящены влиянию климатических изменений на мировую экономику, новым технологиям в части управления данными и облачным сервисам, перспективам тепловой генерации и угольной промышленности. Программа каждой сессии состоит из выступлений экспертов, ответов на вопросы из зала и дискуссии. «Это очень ценный и востребованный формат, – убеждён фантаст Леонид Каганов, ставший ведущим лектория. – Несмотря на то что сегодня у нас есть Интернет, обучающие ролики на «Ютубе», огромное количество информации, правда, неотсортированной, живые встречи и живые лекции заменить нечем».

– Проект «Энергия будущего» – это масштабная инициатива, которая объединила лучшие умы России и мира, – рассказала директор по персоналу En+ Group Екатерина Никитина. – Это уникальная база знаний и экспертиза, которая, в частности, представлена лучшими вузами в стране – Иркутским научно-исследовательским техническим университетом и Сибирским федеральным университетом, с которыми нас связывают давние и плодотворные отношения. Это современная образовательная площадка, рассчитанная на воспитание настоящих профессионалов.

Сила распределения

Писатель, которому выпало выступать первым, предупреждает: «Фантастика не занимается предсказаниями». Пусть образ будущего пытались предугадать многие начиная с Жюля Верна и Герберта Уэллса, по большому счёту, считает он, точными прогнозами отличились только Артур Кларк, Иван Ефремов и Курт Воннегут. Первый рассчитал геостационарную орбиту, второй предсказал наличие алмазов в Якутии, а в романе третьего, чьё действие происходит в 2001 году, сказано: «Если бы исполнились надежды и чаяния большинства людей, к нам снова пришёл бы Иисус Христос, а американский флаг развевался бы на Венере и на Марсе. Да что-то не повезло...».

Пусть футурология – дело неблагодарное, но тенденции в современной энергетике позволяют с высокой точностью предположить, какой станет отрасль в недалёком будущем. «Адаптивная глобальная система, построенная на современных принципах и использующая новые бизнес-модели», – даёт определение эксперт по возобновляемым источникам энергии и инновациям в энергетике Михаил Козлов. Прежняя модель, построенная на трёх китах – генерации, сетях и потребителях, – уходит в прошлое. Да, крупные электростанции по-прежнему работают, а промышленные предприятия-гиганты потребляют огромное количество тепла и электричества, но всё большую роль начинают играть потребители, которые используют небольшие энергоисточники и «умные» сети. «Распределённая энергетика уже вокруг нас, – подчёркивает генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко. – Иркутяне обращали внимание на пешеходный переход на Кайской горе с мигающим фонарём. Откуда он берёт энергию? От солнечной батареи. Как и остановочный пункт в направлении Братска, стоящий посреди леса. Это и есть распределённая энергетика».

Таковы локальные примеры, но альтернативные технологии меняют отрасль и в глобальном масштабе. В 2013 году возобновляемые источники энергии по объёму новых мощностей уже обогнали традиционные тепловые электростанции на ископаемом топливе и крупные ГЭС – 143 ГВт против 141 ГВт. Два года назад их ввод сократился до 133,6 ГВт, но 2015 год, по данным экспертов из сообщества REN-21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, «Сеть по изучению политики в области возобновляемой энергии в XXI веке». – «Конкурент»), ознаменовался новым рекордом – 148 ГВт.

Развитие альтернативных технологий не отменяет традиционную энергетику – они пока ещё слишком дороги, и выработка электричества с их помощью зависит от переменчивой погоды. Но они уже сделали отрасль не самой привлекательной для инвесторов: если в 1970 году крупные зарубежные энерге-

тические предприятия обладали высочайшими кредитными рейтингами, то сегодня среди них нет ни одной фирмы с рангом ААА, а многим и вовсе присвоены «мусорные» рейтинги. Ещё один вызов – мировая климатическая политика, обязывающая энергетиков сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу. «Иркутскэнерго» в этом смысле есть чем гордиться, поскольку компания победила в первом всероссийском конкурсе «Климат и ответственность 2015».

Если считать в так называемом СО2-эквиваленте, то компания снизила эмиссию с 31,86 млн тонн в 1990 году до 17,23 млн тонн в 2015-м. Только за три последних года выбросы снизились на 5,5 млн тонн. Это стало возможным благодаря модернизации ГЭС и увеличению выработки экологически чистой энергии, которая частично заместила энергию угольных станций, радикальному снижению потерь в электрических и тепловых сетях, а также переводу ряда котельных с угля на газ.

«Природа это уже использует»

Революцию в отрасли вызовет и появление новых материалов, которые используются в ней. Например, сверхпроводников, работающих при нормальных для Земли температурах. Так, разработанный российским учёным Артёмом Огановым (ныне профессором Сколковского института науки и технологий) эволюционный метод предсказания кристаллических структур позволил получить со­единение серы и водорода с температурой сверхпроводимости в районе минус 70 градусов по Цельсию. Конечно, для его создания требуется давление в полтора миллиона атмосфер, да и условия для его работы можно найти лишь в некоторых регионах планеты, но при современной скорости развития технологий появление новых веществ с более подходящими для практического применения свойствами не за горами. «Моё предсказание таково – если мы достигнем сверхпроводимости при комнатной температуре, то открытие опять придёт с неожиданной стороны», – полагает Оганов, который тоже стал лектором «Энергии будущего».

Метод, к помощи которого прибегают во всём мире, может дать столь же революционные результаты и в создании новых ионных проводников или сырья для производства солнечных панелей, использование которого позволит существенно повысить их КПД. То же касается микропористых материалов, которые позволят «упаковывать» вредные вещества вроде углекислоты и складировать их, скажем, на дне океана для безопасного хранения сроком в миллионы лет. «Природа это уже использует для хранения метана, – добавляет профессор Сколтеха. – Среди стендов в этом зале [технопарка ИрНИТУ] я нашёл один, посвящённый газовым гидратам. Запасы метана в этой форме гораздо больше, чем традиционные запасы природного газа. Раньше говорили, что на два порядка, сейчас, видимо, в связи со сланцевым газом, говорят, что в разы. Но всё равно это доминирующая форма нахождения природного газа на Земле, и до сих пор никто не может безопасно извлекать газ из гидратов. И энергетика будущего во многом будет заточена на этот класс природных материалов».

Пикачу против золошлаковых отходов

Тех, кому предстоит ею заниматься, волнует множество вопросов. Глобальный: «Кто обеспечит развитие – государство или частники, которые сейчас полны энтузиазма?» Исконно российский: «Каким образом внедрять энергию будущего, если вся страна сидит на нефтяной игле?» Ненаучно-фантастический: «Сколько мультяшных персонажей Пикачу нужно, чтобы обеспечить электроэнергией целый город?»

И ещё один, чей автор впечатлил жюри не оригинальностью, а компетентностью: «Известно, что большие площади, в частности в Восточной Сибири, занимают золошлаковые отвалы, в состав которых входят редкие элементы, встречающиеся в природе в открытом виде. Какой вы видите возможность извлечения этих элементов из отходов золошлаковых отвалов?» Задавшая его студентка ИрНИТУ Надежда Пузанова выиграла поездку в Красноярск на следующую сессию «Энергии будущего». Кстати, один из лекторов, которые будут на ней выступать, приедет в Иркутск в конце октября на «РУСАЛ ФестивAL». Кроме того, записи с докладами всех участников «Энергии будущего», где бы ни проходили сессии проекта, будут опубликованы на его официальном сайте – www.en.plus.