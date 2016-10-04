Аварийный запас

Автор: Мария Серебрянникова

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области до конца 2016 года закупит в аварийно-технический запас региона ещё 13 дизель-генераторов мощностью от 30 до 315 кВт. Об этом сообщил заместитель министра – начальник управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин.

Дизель-генераторы в отдалённых посёлках на севере региона до конца года обследуют, чтобы уточнить техническое состояние машин и выяснить возможность нарушений при эксплуатации. Такое решение принято ресурсоснабжающей организацией «Облкоммунэнерго-сбыт» в связи с обращениями жителей посёлка Бур Катангского района, где в 2016 году сломались два дизель-генератора. По данным министерства ЖКХ, причины, по которым выходят из строя дизель-генераторы в посёлке Бур, могут быть связаны как с ветхостью основного оборудования и качеством используемого топлива, так и с недостаточным уровнем квалификации обслуживающего персонала.

Посёлок Бур, куда большую часть года невозможно добраться на любом виде транспорта, кроме вертолёта, с наступлением холодов становится доступным для автомобилей. Поэтому в декабре состояние дизель-генератора в населённом пункте Бур будет детально обследовано специалистами, в том числе на предмет соответствия нормативам используемого на месте топлива.