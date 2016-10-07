+ добавить комментарий

«Энергия будущего» о будущем энергетики

В Иркутске стартовал новый образовательный проект En+ Group

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Новые материалы противоречат законам классической химии, отступающей перед квантовой механикой, технологии развиваются всё быстрее и быстрее, экология в чём-то становится важнее экономики. Таковы условия, под которые подстраивается энергетика и которые определят вид отрасли в будущем. В общих чертах её структура останется прежней – генерация через сети будет передавать тепло и электричество потребителям, – но роли участников изменятся. Как именно, обсуждали участники первой сессии образовательного проекта En+ Group «Энергия будущего». В числе тех, кто наблюдал за дискуссией, был корреспондент «Сибирского энергетика» Егор ЩЕРБАКОВ.

«В принципе, в энергосистеме будущего остаются всё те же элементы, – резюмирует Михаил Козлов. – Но появляется множество новых, которые серьёзно поменяют её вид и принципы работы» Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Перспективные технологии стали темой нового образовательного проекта En+ Group. Несмотря на то что ему дали название «Энергия будущего», промышленный холдинг не ограничился узкими рамками одной отрасли. Лектории, которые пройдут в Иркутском национальном исследовательском техническом и Сибирском федеральном университетах, будут посвящены «зелёной экономике», облачным сервисам и другим технологиям связи и коммуникаций, тепловой генерации и перспективам использования угля и прочих невозобновляемых природных ресурсов. «Что такое энергия будущего?» – мы задавали себе этот вопрос, когда думали над проектом, – рассказывает директор по персоналу ООО «Эн+ Менедж­мент» Екатерина Никитина. – Для России это возможность реализовывать свои конкурентные преимущества. Мы, со своей стороны, создаём площадку для взаимодействия лучших умов страны. Мы гордимся сотрудничеством с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом и Сибирским федеральным университетом. Мы рады создавать инструменты для дальнейшего развития предприимчивых, молодых и энергичных».

Система та же, участников больше

Эксперты, собравшиеся в стенах технопарка 3 октября, формулировали ответ на прикладной вопрос: какие инновации в энергетике определят её облик в ближайшие годы и десятилетия? Речь в первую очередь шла об электроэнергетике – будущему тепловой генерации посвятят отдельную сессию проекта. Отрасль, с одной стороны, очень чувствительна к нововведениям, особенно техническим и технологическим, с другой – довольно консервативна. Существующая в ней система не меняется с конца XIX века: генерация, то есть крупные станции, производит электроэнергию, сети, от магистральных до распределительных, передают её потребителям. Цепь из трёх звеньев стабильна вот уже 130 лет, но в последнее время в ней возникают дисбалансы. Три года назад, в 2013-м, в Германии впервые сформировалась отрицательная стоимость электричества – мегаватт-час стоил минус 100 евро. «Генераторы платили за то, чтобы кто-нибудь купил у них эту энергию, – объясняет эксперт по ВИЭ и инновациям в энергетике Михаил Козлов. – Эта история возникла потому, что был солнечный ветреный воскресный день, когда возобновляемая энергетика выдала столько электричества, что сети были не в состоянии его корректно распределить, а традиционные электростанции оказались лишними».

По данным европейской энергетической биржи EPEX SPOT SE, которая управляет спотовыми рынками Австрии, Германии, Франции и Швейцарии, только в 2013 году в этих странах в течение 30 дней складывались отрицательные цены на электричество. С тех пор ситуация повторяется с завидной регулярностью. Причина кроется в бурном развитии возобновляемой энергетики в Европе, которое привело к такой реакции рынка.

За 14 лет, прошедших с начала XXI века, установленная мощность всех ветровых, солнечных, геотермальных, гидроаккумулирующих станций и малых ГЭС в регионе увеличилась с 77,2 до 290,9 ГВт. При этом если ветряки продемонстрировали рост с 12,76 до 130,6 ГВт, то солнечные станции – с 202 МВт до 88,7 ГВт. Ещё одно частное проявление этой тенденции – закрытие в 2011 году электростанции на угле, которую двумя годами ранее построила немецкая компания RWE. Европейский рынок не принял объект, воплотивший в себе все технические достижения, но всё же использующий привычную технологию сжигания органического топлива. Общую обстановку столь же ярко иллюстрируют данные из США: в 1970 году у многих крупных энергетических компаний был кредитный рейтинг АА, а то и ААА, так что банки с другими инвесторами считали их самыми надёжными заёмщиками, однако в 2011 году никто из них этим похвастать уже не мог, а большинству предприятий отрасли и вовсе присвоили «мусорные» рейтинги.

«Это следствие того, что развитие энергетики, которое мы сегодня видим, опережает структурные изменения [отрасли], – констатирует Козлов. – В каждом из трёх направлений есть новые тенденции, которые, как ни странно, одинаковы для всех». Это распределённая генерация, «умные» сети и возобновляемые источники энергии. Последние уже теснят станции на ископаемом топливе: в 2013 году их мощность во всём мире приросла на 141 ГВт, а объектов ВИЭ – на 143 ГВт. По данным экспертов из сообщества REN-21 (Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, «Сеть по изучению политики в области возобновляемой энергии в XXI веке»), два года назад было введено 133,6 ГВт новых мощностей, использующих энергию солнца, ветра и воды, а в прошлом году – на 148 ГВт. Особенность сетевого комплекса, помимо уже перечисленных, – сверхдлинные ЛЭП в сетевом комплексе, которые активно строят в Китае. В третьем сегменте это переход отдельных потребителей в категорию генераторов, которые с точки зрения мощности не конкурируют с крупными станциями, но на тех же основаниях могут поставлять электричество на рынок. «В принципе, в энергосистеме будущего остаются всё те же элементы, – резюмирует эксперт. – Это крупные станции, которые сегодня составляют её основу, крупные потребители и сети. Но появляется множество новых элементов, которые серьёзно поменяют вид энергосистемы и принципы её существования и работы».

Остановить потепление

«Распределённая энергетика уже вокруг нас, – в свою очередь замечает генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» Олег Причко. – Иркутяне обращали внимание на пешеходный переход на Кайской горе с мигающим фонарём. Откуда он берёт энергию? От солнечной батареи. Как и остановочный пункт в направлении Братска, стоящий посреди леса. Это и есть распределённая энергетика». Но пусть в России эта тенденция уже прослеживается, пока такого рода объекты не являются такой же полноценной частью энергосистемы, что и крупные электростанции. То же касается и ВИЭ – их доля в общей выработке электричества по стране в 2015 году составила 0,27%. Системный оператор вовсе не учитывает их, говоря об установленной мощности Единой энергосистемы России: по данным предприятия на 1 января 2016, из 235,3 ГВт на долю тепловых электростанций приходится 68,24%, гидравлических – 20,6%, атомных – 11,16%. В части выработки также доминируют ТЭС – 66,09%. На втором месте стоят ГЭС с долей 17,07%, на третьем – АЭС (16,84%).

Отличие России от Европы, напоминает Причко, заключается в том, что там приоритет возобновляемых источников энергии над ископаемым топливом закреплён на уровне национального законодательства, несмотря на гораздо более высокую себестоимость выработки электричества. По этой в том числе причине развитие генерации на основе ВИЭ для нашей страны в ближайшие годы неактуально, но в стратегической перспективе эта тенденция не обойдёт стороной и её. В настоящее время куда большее значение имеют экологические требования, особенно в свете договорённости, достигнутой в декабре 2015 года на Парижской климатической конференции, – ограничить повышение среднегодовой температуры на планете 2 градусами (в идеале 1,5 градуса по Цельсию) – и планов правительства России к 2030 году сократить к 2030 году выбросы диоксида углерода до 70% от уровня 1990 года. «Иркутскэнерго», победившее в одной из номинаций первого Всероссийского конкурса «Климат и ответственность 2015», этой цели уже достигло, сократив эмиссию парниковых газов по сравнению с 1990 годом на 45,9%. По мнению генерального директора компании, вся энергетика должна двигаться в том же направлении – снижать степень воздействия на окружающую среду и сокращать издержки на топливо, замещая уголь другими его видами.

Ценный элемент

Этой темы касался и вопрос из зала, который эксперты признали лучшим: «Известно, что большие площади, в частности в Восточной Сибири, занимают золошлаковые отвалы, в состав которых входят редкие элементы, встречающиеся в природе в открытом виде. Какой вы видите возможность извлечения этих элементов из отходов золошлаковых отвалов?» Студентка Иркутского национального исследовательского технического университета Надежда Пузанова, задавшая его, выиграла поездку на следующую сессию «Энергии будущего», которая пройдёт в Сибирском федеральном университете 24 ноября и будет посвящена влиянию климатической политики на экономику и «зелёному» развитию.

Ещё два лектория запланированы на 2017 год. Они также пройдут в Иркутске и Красноярске. «Мы подумали, что уже живём в будущем, и нет смысла расстраиваться, что мы не можем охватить все города [присутствия] и потратить всю выручку компании на гастроли лекторов, – поясняет директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова. – Вместо этого у нас весь день работали камеры, и мы приложили максимум усилий, чтобы получить качественное видео со звуком. Есть те, кто это расшифрует, резюмирует и разложит по полочкам, чтобы люди, которые не были на сессии, могли как бы оказаться здесь». Материалы будут размещены на сайте www.en.plus, созданном специально для «Энергии будущего».