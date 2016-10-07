+ добавить комментарий

Параллельно на линии

Небрежность при работах вблизи сетей дорого обходится абонентам, но не нарушителям

Автор: Георгий Борисов

Законодательство чётко устанавливает список работ, разрешённых вблизи линейных сооружений. Охранная зона для линий электропередачи, к примеру, составляет от 2 м для ЛЭП напряжением менее 1 кВ и до 30 м для «пятисоток». Несмотря на то что без разрешения энергетиков в этих границах запрещены, среди прочего, земляные работы на глубине более 30 см, а также проезд, в случае воздушных линий, высоких машин или использование техники в сельскохозяйственных целях, нарушения носят систематический характер. Ситуация характерна не только для электрических сетей – с ней сталкиваются все, кто эксплуатирует линейные сооружения.

«Проблема настолько очевидна, что даже удивительно, как мало о ней пишут», – замечает главный специалист Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Владимир Головщиков. Линии электропередачи в Иркутске и его окрестностях повреждают из года в год, причём эти случаи исчисляются десятками. Иногда доходит до курьёзов: несколько лет назад в садоводстве «Политехник», что на 17-м километре Байкальского тракта, причиной обрыва провода стала высокая мачта яхты, которую буксировали к берегу для спуска на воду. Несмотря на обращения во все профильные инстанции, виновник за это так и не был наказан, так что оплачивать ремонт пришлось всем товариществом, оставшимся без света.

Но бывает и так, что нарушение охранной зоны влечёт за собой куда более серьёзные последствия, в том числе для самих нарушителей. 12 сентября сотрудники ООО «ПКФ Безопасный город» из Красноярска по договору субподряда с ООО «Центр дорожных технологий» монтировали самоизолированный несущий провод в охранной зоне воздушных линий 110 кВ Ново-Ленино – Мегет и Ново-Ленино – ТЭЦ-10. Работы проводили без согласования с филиалом ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Южные электрические сети». Хорошо закончиться подобное начинание не могло: в три часа дня произошёл подхлёст проводов действующих ЛЭП. По счастливому стечению обстоятельств жертв не было, но один человек был травмирован.

Как сообщают в Южных электрических сетях, в общей сложности с 1 января по 15 сентября 2016 года зарегистрировано 33 случая нарушения охранных зон ЛЭП, повлёкших за собой отключение энергетического оборудования. Большинство – 19 – произошли на кабельных линиях 6–10 кВ. Объяснение достаточно простое: кто-то предпочитает не тратить время на согласование небольших по объёму земляных работ в тех местах, где проходят распределительные сети. Три года назад в Южных электрических сетях отмечали, что количество механических повреждений кабельных линий резко увеличивается там, где проводится комплексная застройка, ремонт проезжей части, благоустройство дворов и тому подобное. Страдают и воздушные линии низких классов напряжения, сеть которых в городе достаточно развита. Удивительно то, что за восемь с половиной месяцев зафиксировано четыре случая нарушения охранных зон ЛЭП напряжением 110 кВ и два – ЛЭП 220 кВ.

Но ответственность за их повреждение такая же, как и за линии меньших классов напряжения – тысяча-полторы штрафа для граждан, две-три тысячи для должностных лиц и взыскание 20–30 тысяч рублей с предприятий.

Десятками исчисляются повреждения линейно-кабельных (ЛКС) сооружений связи ПАО «Ростелеком». «Для нас эта проблема стоит на втором месте после хищений с ЛКС, – говорит заместитель директора по безопасности Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Абрусевич. – Повреждения происходят по вине как граждан, так и юридических лиц при строительстве коммуникаций и производстве ремонтных работ существующих коммуникаций. Это характерно и для Иркутска, и для других территорий Иркутской области». Так, при расширении дороги на участке с 12-го по 21-й километр Байкальского тракта с начала года строительной техникой подрядчиков при проведении земляных работ опто­волоконные линии связи повреждались 10 раз. В течение длительного времени почти у 1500 абонентов ПАО «Ростелеком» посёлков Большая Речка, Бурдаковка, Патроны и Листвянка отсутствовала телефонная связь и доступ к Интернету.

К сожалению, по российскому законодательству ответственность за это невелика. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в том случае, если последовал обрыв связи, штрафы колеблются от 500 до 1000 рублей для физических лиц и от 10 до 20 тыс. рублей для юридических. Когда без связи остаются органы государственной власти, военные объекты или ведомства, отвечающие за безопасность и охрану правопорядка, взыскания возрастают до 1–1,5 тыс. и 30–40 тыс. рублей соответственно. В энергетике штрафуют только за нарушение правил охраны сетей напряжением свыше 1000 вольт, которое может вызвать или вызвало перерыв в электроснабжении потребителей. В этом случае с физических лиц взыскивают от пятисот до тысячи рублей, а с предприятий – от 10 до 20 тыс. рублей. Когда дело касается других классов напряжения, административная ответственность наступает только за повреждение линий.

В случае «Ростелекома» взыскание нанесённого повреждением линий связи материального ущерба в основном происходит через суд. «Рассмотрение исков в судебных инстанциях – процедура долгая, – констатирует Абрусевич. – И если суд удовлетворяет наш иск, то, как правило, компенсируется прямой материальный ущерб от повреждения. Решения о возмещении потерянной выгоды принимаются крайне редко».

В сетевом хозяйстве дела обстоят аналогично, но в их случае есть на­дежда, что тех, кто не согласовывает работы вблизи ЛЭП под напряжением, может остановить если не совесть, то хотя бы инстинкт самосохранения.