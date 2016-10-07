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Сибирский энергетик: 07 октября 2016

Экономика

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Утвердили отчёт

Автор: Мария Никульшеева

Заседание совета директоров ПАО «Иркутскэнерго» состоялось 5 октября в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе компании, члены совета директоров и правления компании утвердили отчёт генерального директора об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2016 года.

В первом полугодии компания произвела 22,6 млрд кВт-ч, что на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено низким уровнем водности в текущем году. Полезный отпуск тепловой энергии в первом полугодии составил 9,6 млн Гкал, что на 3,1% больше в сравнении с аналогичным периодом про­шлого года. Выручка «Иркутскэнерго» от реализации продукции за первое полугодие 2016 года составила 42,88 млрд рублей, себестоимость продукции – 32,13 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО «Иркутскэнерго», рассчитанная по российским стандартам бухгалтерской отчётности, – 8,3 млрд рублей (+20% к аналогичному периоду прошлого года).

За счёт внедрения производственной системы компания получила в первом полугодии 2016 года экономический эффект в размере 275,5 млн рублей. 

Как отметил генеральный директор компании Олег Причко, «Иркутскэнерго» в следующем году продолжит заниматься оптимизацией деятельности на всех уровнях, совершенствованием бизнес-процессов, реализацией эффективных проектов, позволяющих повысить надёжность работы и  снизить затраты. 

Крупным эффективным проектом, утверждённым к реализации, остаётся строительство участка теплотрассы для переключения зоны теплоснабжения с ТЭЦ-1 в Ангарске на более эффективный теплоисточник – ТЭЦ-9 – с увеличением отпуска тепловой энергии и увеличением теплофикационной выработки электроэнергии на ТЭЦ-9. В 2015 году выполнено технико-экономическое обоснование реализации второго этапа проекта, предусматривающего передачу тепловой нагрузки в паре с полным выводом оборудования участка № 1 ТЭЦ-9 из эксплуатации. В третьем квартале 2016 года ожидается решение корпоративных органов управления по проекту. В рамках программы комплексной модернизации гидростанций «ЕвроСибЭнерго» «Новая энергия» в первом полугодии 2016 года введены в эксплуатацию новые рабочие колёса на Братской и Усть-Илимской ГЭС.

 

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