Километры новых труб

Автор: Егор ЩЕРБАКОВ

Отопительный сезон в Усолье-Сибирском начался 22 сентября, до 27 сентября тепло подали во все социальные объекты и многоквартирные дома города. Этому предшествовала масштабная ремонтная кампания, завершившаяся к середине первого месяца осени. В ходе неё энергетики заменили около 2 км сетей. О результатах многолетней работы по перекладке трубопроводов, продолжившейся в 2016 году, – в материале «Сибирского энергетика».

Усолье-Сибирское – город достаточно компактный, так что протяжённость тепловых сетей в нём сравнительно невелика. Если точнее, то, по данным из схемы теплоснабжения с 2013 по 2028 год, она составляет 128,9 км, из которых чуть меньше 95% проложены под землёй. «Магистральные сети находятся в собственности «Иркутскэнерго», распределительные и внутри­квартальные мы обслуживаем по договору аренды», – рассказывает технический директор участка тепловых сетей ТЭЦ-11 Андрей Каргопольцев. Соглашение с администрацией Усолья-Сибирского было заключено в 2006 году. Для его исполнения и был образован участок тепловых сетей, который 1 июня­ отпраздновал десятилетие.

Состояние имущества, которое город передал в аренду, было далёким от идеального. «Коммуникации были ветхие, зимой часто возникали утечки, – вспоминает собеседник «Сибирского энергетика». – Часто приходилось вызывать ремонтный персонал для ликвидации аварийных ситуаций. Но мы от этого ушли, за прошедшие годы переложив, наверное, половину сетей».

Действительно, небольшая часть трубопроводов была реконструирована в начале «нулевых», но в значительной степени, если брать информацию из той же схемы теплоснабжения Усолья-­Сибирского, они были обновлены в 2007–2009 годах. Одновременно с трубами заменили изоляцию: место минеральной ваты занял пенополиуретан. В настоящее время его, в свою очередь, сменяет пенополимерминеральная изоляция. Её преимущества давно известны энергетикам – высокая адгезия, то есть способность прилипать к стенке трубы, и значительная прочность, в сумме дающие высокую коррозионную стойкость и длительный срок службы.

Новые технологии использовались и во время ремонтной кампании 2016 года, которая длилась до 15 сентября. «Работы выполняли примерно в объёме прошлого года, может, чуть-чуть больше, – поясняет Каргопольцев. – Но здесь нельзя привести однозначное сравнение, ведь объём работ по перекладке сетей зависит от диаметра – чем он меньше, тем больше объём». Как бы то ни было, в нынешнем году продолжился проект по реконструкции магистральной сети МС-2, идущей по Комсомольскому проспекту.

В течение ремонтной кампании переложили 300 метров магистрали в двухтрубном исполнении, заменили железобетонные лотки и плиты перекрытия, традиционные сальниковые компенсаторы заменили на сильфонные – эта мера позволяет сократить потери теплоносителя и снизить вероятность наружной коррозии труб. «Новые компенсаторы мы устанавливали на этом трубопроводе и в прошлом году, и в позапрошлом: оборудование работает нормально, нареканий нет», – подчёркивает технический директор участка тепловых сетей ТЭЦ-11. Проект реконструкции магистрали при этом предусматривает её перекладку от Комсомольской площади до стадиона «Химик» (это 2625 м) и рассчитан до 2021 года. «При условии, что финансирование будет на уровне предыдущих лет, – замечает собеседник издания. – Если его объём увеличат, то можем выполнить проект раньше».

Кроме того, были переложены участки распределительных сетей на проспекте Космонавтов, улицах Молотовой и Толбухина. В общей сложности за четыре с небольшим месяца ремонтной кампании было заменено около 2 км трубопроводов. Реконструкцию провели и на магистральных сетях, и на распределительных с внутриквартальными.

Впервые при проведении работ энергетики не отключали горячее водоснабжение – в предыдущие годы приходилось делать перерыв в рамках тех двух недель, которые дозволены законодательством. «В последние годы мы активно применяем диагностику трубопроводов методом акустической томографии, – добавляет Каргопольцев. – Сеть функционирует, мы снимаем с неё шумовые характеристики и, если обнаруживаем дефекты, производим осмотр и составляем план работ – либо ремонт, либо замена – по этому участку. Благодаря заблаговременной диагностике заметно снизилось количество повреждений на сетях, к тому же мы ежегодно выявляем слабые места при гидравлических испытаниях. Существенную роль сыграла и перекладка трубопроводов».