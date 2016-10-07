Делать больше, затрачивая меньше

Автор: Елена ПОСТНОВА

Что такое кайдзен-предложения и умная система 5С? Как организовать распорядок дня, чтобы осталось больше времени на любимое хобби? Секретами бережливого производства в рамках малой образовательной экспедиции проекта En+ «Новое поколение – новые бережливые подходы» со школьниками поделились иркутские энергетики.

На один день Иркутская ГЭС, Свердловская котельная ЗАО «Байкалэнерго» и Ново-Иркутская ТЭЦ стали площадкой образовательной экспедиции почти 50 школьников Приангарья. Обучиться принципам бережливого производства собрались учащиеся 8–10 классов лицея ИГУ, иркутской школы № 80, ангарской школы № 40, байкальской школы № 11, школ № 1 из Черемхова и № 25 из Тулуна, а также первокурсники Иркутского энергетического колледжа и Черемховского горнотехнического колледж им. М.И. Щадова.

«Школа бережливого мышления» – один из проектов программы Школы нового поколения, которую совместно реализуют компания En+ и фонд Олега Дерипаски «Вольное дело». Образовательные экспедиции всегда очень насыщенны: ребята сначала знакомятся с новыми понятиями в теории, а затем на практике учатся правильно их применять. Вот и на этот раз обучение по теме «Новое поколение – новые бережливые подходы» началось с лекции.

Большинство ребят слабо представляли себе, что такое бережливое производство. Поэтому лектор, которым выступила замдиректора по учебно-производственной части Иркутского энергоколледжа Наталья Козловская, объясняла основные принципы на простых жизненных примерах: как эргономичнее полить огород с помощью ведра и одной лейки, как рационально разложить вещи в платяном шкафу.

«Абсолютно неважно, где и кем будут работать эти ребята. Важно, чтобы они сейчас поняли принципы бережливого производства, смогли применять их в своей бытовой жизни, в будущей профессии, – уверена Наталья Козловская. – Бережливое производство можно применить в любой отрасли, например, по системе 5С у себя в комнате навести порядок. Часто ребятам привожу простой пример: организация на компьютере своего рабочего стола. Идеальный порядок позволяет сократить время на поиск информации при написании реферата. Высвободившееся время можно потратить на то, чтобы покататься на велосипеде».

Лекция была выставлена в формате диалога. Ребята разыгрывали сцены взаимодействия «хитрого прораба» и «усталого рабочего», рассуждали вслух, как быстрее отремонтировать конвейер на условном заводе, применяя принципы бережливого производства.

После увлекательной лекции их ждали экскурсии на объекты большой энергетики. На Иркутской ГЭС, Ново-Иркутской ТЭЦ и котельной «Байкалэнерго» уже сотрудники предприятий делились с ребятами, как они понимают и применяют на работе принципы бережливого производства. Например, на Иркутской ГЭС ребятам рассказали, как переоборудовали мастерские по системе 5С, перераспределили нагрузку между гидроагрегатами, что позволило сократить объём воды для выработки энергии. На ТЭЦ учащиеся узнали, как кайдзен-предложения сотрудников могут улучшить работу всей станции, как избегать различных потерь на производстве. А в котельной «Байкалэнерго» школьникам показали робота, с помощью которого удаётся проводить ремонт трубопроводов с меньшими финансовыми затратами.

Перед экскурсоводами стояла непростая задача: многие ребята впервые побывали на ГЭС, ТЭЦ, котельной, поэтому их интересовали не только вопросы бережливого производства, но и просто история, особенности работы объектов.

Перед экскурсоводами стояла непростая задача: многие ребята впервые побывали на ГЭС, ТЭЦ, котельной, поэтому их интересовали не только вопросы бережливого производства, но и просто история, особенности работы объектов Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Больше всего ребят впечатлила экскурсия на ГЭС. Спустившись на нижний бьеф, ощутив всю мощь станции, многие начали задавать вопросы о безопасности её работы:

– На землетрясение во сколько баллов рассчитана плотина?

– А лопасти как быстро крутятся? Они не могут вылететь, если их сильно раскрутить?

– Гидроагрегаты часто ломаются? Такие большие, их сложно чинить...

Ответы на все свои вопросы ребята записывали и даже зарисовывали в специальную рабочую тетрадь по бережливому производству. У каждой команды (по количеству образовательных учреждений) была своя тетрадь. От качества её заполнения зависело количество командных баллов.

Продолжилась малая образовательная экспедиция квест-игрой в Иркутском энергоколледже. В необычном формате ребята ещё раз закрепили полученные знания. Победителем в номинации «Мозговой штурм» стала команда школы № 1 из Черемхова. В номинации «Решение задач» лучшими стали учащиеся лицея ИГУ.

Отметили организаторы и самых активных участников экспедиции: Дарью Глазырину (лицей ИГУ), Елизавету Лысенко (школа № 40, Ангарск), Ксению Комиссарову (школа № 25, Тулун), Анастасию Гаврилову (школа № 1, Черемхово), Романа Ананьева (школа № 1, Байкальск), Дмитрия Мокина (горный техникум, Черемхово), Никиту Рождественского (ИЭК), Надежду Лесюту (школа № 80, Иркутск). Каждый участник получил сертификат, руководители команд и директора учебных заведений – благодарственные письма. И, конечно, всем участникам экспедиции достались корпоративные призы от энергетических предприятий.

Но на этом работа малой образовательной экспедиции «Новое поколение – новые бережливые подходы» не закончилась. Командам предстоит создать видеоролик о применении полученных знаний, принципов бережливого мышления на практике (например, на школьном рабочем месте, в своей комнате, в гараже у папы, на даче), а также написать эссе «По следам малой образовательной экспедиции «Новое поколение – новые бережливые подходы». Авторы лучшего ролика и лучшего эссе будут поощрены корпоративным призом.