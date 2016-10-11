Уровень минимальной заработной платы в регионе увеличен

Увеличение размера минимальной заработной платы коснулось более 116 тысяч работников региона. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова на внеочередном заседании трёхсторонней комиссии региона по регулированию социально-трудовых отношений. Участие в заседании приняли представители правительства региона, Иркутского областного объединения организаций профсоюзов, региональной ассоциации работодателей «Партнёрство товаропроизводителей и предпринимателей».

На территории Иркутской области с 1 октября минимальная зарплата работников государственных и муниципальных учреждений в южных районах составляет 8259 рублей, в северных территориях и приравненных к ним местностях – 10754 рубля. Для работников иных организаций, осуществляющих деятельность в южных районах региона, – 9717 рублей, в северных территориях и приравненных к ним местностях – 12652 рубля. Размер заработной платы установлен в рамках регионального соглашения о минимальной заработной плате в 2016 году.

– Мы получили 109 отказов работодателей от присоединения к региональному соглашению, в основном предприятий малого бизнеса. Всего восемь из них мы оценили как мотивированные.

К отказу должны быть приложены протоколы консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного предприятия, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы. Копии всех отказов направлены в государственную инспекцию по труду Иркутской области для проведения там контрольных мероприятий в части проверок по начислению заработной платы в рамках выполнения регионального соглашения, – отметила Наталья Воронцова.