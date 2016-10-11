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Губерния: 11 октября 2016

Экономика

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Иркутская область вышла в лидеры среди субъектов РФ по уровню раскрытия информации о бюджете

Автор: Соб. инф.

Иркутская область заняла первое место по уровню представления бюджетных данных в понятной форме наряду с Вологодской и Московской областями. Эти три региона набрали по 80 баллов в сводной оценке Министерства финансов РФ, проведённой в рамках подготовки ежегодного доклада о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации. 

Основными рассматриваемыми направлениями стали «Полнота охвата этапов бюджетного процесса», «Общие параметры бюджета», «Представление информации в разрезе целевых групп», «Сведения о расходах в рамках общественно значимых проектов» и др. 

По словам министра финансов Иркутской области Наталии Бояриновой, столь высокая оценка региона была достигнута благодаря подготовке бюджетов и отчётов об их исполнении в доступной для граждан форме, а также организации взаимодействия министерства финансов Иркутской области с гражданами и организациями в процессе планирования и исполнения бюджета. Ключевым фактором в повышении уровня раскрытия бюджетной информации является функционирование специализированного портала для граждан «Открытый бюджет Иркутской области».

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Иркутская область вышла в лидеры среди субъектов РФ по уровню раскрытия информации о бюджете

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