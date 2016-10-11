+ добавить комментарий

На ручном управлении

Депутаты заставили правительство внести корректировки в бюджет, чтобы помочь муниципалитетам

Автор: Юлия ПЕРЕЛОМОВА

На 7,8 млрд рублей увеличены доходы областного бюджета, точно на такую же сумму выросли расходы, которые по итогу составили 121,3 млрд рублей. На прошлой неделе Законодательное Собрание Иркутской области на сессии утвердило изменения в бюджет 2016 года. Эта корректировка производилась предельно быстро, чтобы успеть направить деньги в территории. Она стала возможна после того, как спикер ЗС Сергей Брилка направил обращение к губернатору о сложной финансовой ситуации в муниципалитетах в связи с несбалансированностью местных бюджетов. Таким образом, правительство сработало оперативно благодаря ручному управлению со стороны Заксобрания.

Несмотря на увеличение Дорожного фонда, ремонт трассы до Усть-Илимска не предусмотрен Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Без промедления

В предельно сжатые сроки рассматривался бюджет Иркутской области в Законодательном Собрании, чтобы быть вынесенным на сессию 5октября. Корректировок в бюджет могло и не быть, если бы ранее председатель Заксобрания Сергей Брилка не направил губернатору Иркутской области обращение. Брилка настаивал на том, что необходимо оказать помощь территориям, поскольку многие местные бюджеты оказались несбалансированными, а корректировок в бюджет, которые могли бы поправить ситуацию, не было. Отреагировав на обращение депутатов, правительство внесло наконец изменения в бюджет. Как отметила председатель бюджетного комитета Наталья Дикусарова, у неё и коллег была только неделя, чтобы поработать с проектом закона, поскольку внесён бюджет был только 28 сентября. «И уже сегодня, 5 октября, мы предлагаем рассмотреть проект закона в первом и окончательном чтении, чтобы денежные средства максимально быстро ушли в территории Иркутской области», – сказала Наталья Дикусарова. Она рассказала, что в процессе подготовки бюджета в Закобсрание обращались руководители территорий, прося помощи.

В результате корректировка бюджета состоялась. Доходная часть областного бюджета была увеличена на 5,7 млрд рублей. Как пояснила министр финансов Иркутской области Наталья Бояринова, 2,1 млрд рублей пришли в область в виде целевых средств. В целом увеличение по доходам – 7,8 млрд рублей. Доходная часть бюджета была утверждена в объеме 113,2 млрд рублей. Расходная часть выросла на те же 7,8 млрд рублей, а общий объём расходов составил 121,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета остался неизменным – 8,1 млрд рублей, также не был изменён и плановый размер госдолга – 28,5 млрд рублей.

Изменения в бюджет связаны с уточнением налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Оценка доходов была произведена по факту поступления платежей за девять месяцев 2016 года. В сентябре Управление федеральной налоговой службы по Иркутской области направило в правительство уточнённый прогноз по поступлениям основных бюджетообразующих доходов.

– Фискальным органом предлагается увеличить налог на прибыль на 2,1 миллиарда рублей, – сообщила Наталья Бояринова. – Учитывая положительную динамику, которую нам демонстрирует этот налог на протяжении девяти месяцев, а также рост поступлений от нефтедобывающих и золотодобывающих предприятий, учреждений банковского сектора, правительство предлагает увеличить налог на прибыли на 3,6 миллиарда рублей, утвердив в общем объеме 33,7 миллиарда рублей.

По НДФЛ до конца года увеличение планируется на 110 миллионов рублей, в результате чего общий объём сборов составит 29 миллиардов рублей. С июня 2016 года, по словам Бояриновой, идёт существенный рост по акцизам на нефтепродукты. Ставки по акцизам на федеральном уровне были увеличены с 1 апреля этого года, объём платежей по акцизам был увеличен на 1,3 миллиарда рублей. Правительство предлагает направить эти средства в Дорожный фонд Иркутской области. При росте прочих налогов транспортный снижается на 102 миллиона рублей, связано это с введением системы «Платон» и налоговыми вычетами. В Иркутской области в системе «Платон» зарегистрировано более 7 тысяч большегрузов.

Наталья Бояринова пояснила, как правительство намерено распорядиться расходной частью. 795 млн рублей направлено на финансовое обеспечение первоочередных социальных расходов, в том числе это и субвенции, передаваемые в территории на оплату жилищно-коммунальных услуг. Субвенция на школьное и дошкольное образование составит 406 млн рублей, в этих деньгах учтены введение новых школ и детсадов и учительский аванс за декабрь. Субсидия ресурсоснабжающим организациям, поставляющим тепло, электричество, составит 506 млн рублей. 100 млн рублей направят сельским товаропроизводителям. 524 млн рублей правительство предлагает отдать на строительство, капремонт учреждений социальной сферы. Дорожный фонд увеличивается на 1,4 млрд рублей, и его общий объём составит 11,6 млрд рублей.

Заколдованный детский садик

Между тем серьёзный спор разгорелся на сессии вокруг детского сада в Тайшете. 100 детей полтора года ждут, когда можно будет пойти в садик, но сначала на его выкуп правительство не могло найти денег в бюджете, а потом чиновникам не понравился сам вид здания и его окрестностей. Депутат от КПРФ Ольга Носенко считает, что новый детский сад, денег на выкуп которого добились депутаты, нужно ещё хорошо проверить. Её поддержал премьер Александр Битаров. «Средства мы выделили, потому что депутатский корпус неоднократно ставил этот вопрос, – сказал он. – Но в последнее время вопросы именно по этому детскому садику посыпались, как из рога изобилия. Мною принято решение временно заблокировать финансирование. Я намерен направить туда Стройнадзор, посмотреть весь конструктив здания, соответствие площадей нормам». С такой постановкой вопроса была категорически не согласна депутат Наталья Дикусарова. Она сообщила, что ведёт работу именно по этому объекту уже полтора года.

– Я уже трижды сталкиваюсь с ситуацией, когда мне пытаются сказать: то этого детского сада нет, то в нём чего-то недостаёт, – сказала она. – Там была Светлана Дмитриевна Свиркина (министр строительства и дорожного хозяйства. – Авт.), она осматривала этот объект. На этот объект есть положительное заключение государственной экспертизы, которое получено недавно. Я хочу предостеречь сегодня и всех своих коллег, и иных представителей территории, чтобы мы в этом вопросе политический аспект оставили за пределами. И задумались о том, что готовый объект в течение года стоит, только сейчас с большим трудом удалось добиться выделения в бюджете средств на его выкуп, и 100 ребятишек в скором времени будут готовы пойти в детский сад.

Депутатов интересовало, как правительство работает с основными налогоплательщиками и какие социальные соглашения существуют. Сергей Бабкин поинтересовался, есть ли в бюджете средства для ввода в работу нового иркутского бассейна в микрорайоне Солнечный. «Средства не включены, потому что на сегодняшний день не осуществлена передача в собственность Иркутской области данного бассейна от «Газпрома», – сказала Наталья Бояринова.

«В связи с тем, что у нас нет чёткого понимания, когда мы всё-таки его получим, мы в бюджет цифры не прописывали, – сказал Александр Битаров. – У нас есть соглашение с группой «Илим» о поддержке ряда социальных мероприятий, в том числе финансирование по бассейну в этом соглашении предусмотрим, если он будет нам передан в ближайшее время».

В итоге депутаты Заксобрания единогласно приняли решение направить собственное обращение к «Газпрому» с просьбой разъяснить ситуацию. Депутат Дмитрий Ершов поднял вопрос об ангарском профилактории «Багульник», который был передан Росатомом в собственность муниципалитета и сейчас находится под управлением Ангарской городской детской больницы. Однако и здесь правительство не сумело внятно рассказать, есть ли соглашение с Росатомом по содержанию этого объекта. Депутаты же настаивали на скорейшем решении проблемы. В частности, Андрей Лабыгин заметил, что если долго ждать ответа от Росатома, а он будет отрицательным, то этот объект попросту не успеют завести в бюджет следующего года.

Депутат Анатолий Дубас, отметив для себя существенное пополнение Дорожного фонда на 1,4 млрд рублей, сообщил, что в Усть-Илимск сегодня не летают самолёты, поездом добираться очень долго, а единственный на сегодняшний день сносный путь – дорога Братск – Усть-Илимск – не ремонтируется. «Мы за этот год добавили почти 2,5 миллиарда рублей Дорожному фонду, – сказал Дубас. – Трасса Братск – Усть-Илимск вообще не почувствовала этого добавления. У нас была программа прошлого правительства Иркутской области, в которой было указано, что будет проведён капитальный ремонт от 10 до 12 км этой трассы. И до прошлого года это все проходило. На сегодняшний день ни одного километра не отремонтировано».

Однако обрадовать Дубаса было нечем. Как оказалось, несмотря на увеличение Дорожного фонда, ремонт трассы до Усть-Илимска не предусмотрен. Специалисты минстроя сообщили, что документация по дороге Братск – Усть-Илимск находится в стадии проектирования, средние участки дороги в плане поставлены на 2018 год. Возможно, дорогу включат в проекты финансирования на 2017 год, а может, и не включат. «Дмитрий Анатольевич Медведев вывел Большое Голоустное из особой экономической зоны, потому что там нет ни дороги, ни объектов зоны, – не унимался Дубас. – Мы опять с усиленным усердием туда делаем дорогу. Всё-таки там будет Нью-Йорк когда-нибудь?» «Там не будет Нью-Йорка, просто там живут те же самые граждане, дорога на гравийном покрытии, потому мы начинаем ремонт этой дороги», – парировала министр Светлана Свиркина.

Дикусарова, Бабкин, Дубас были не одиноки. Сначала на заседании бюджетного комитета, а затем на сессии был задан не один десяток вопросов по конкретным объектам. В итоге спикер Сергей Брилка заявил, что в рамках подготовки к рассмотрению бюджетов 2017–2019 годов Заксобрание намерено отдельно рассматривать все госпрограммы, в том числе и Дорожный фонд. «Очень внимательно, пункт за пунктом вместе с правительством мы намерены посмотреть и принять решение по приоритетности, важности и нужности тех или иных инвестиций», – заявил он.

Наказание за эффективность

Около 700 млн рублей дополнительно правительство предложило выделить на так называемое «межбюджетное регулирование». «С учётом перераспределения субсидии за эффективность и сложившейся экономии принято решение распределить дополнительную поддержку между муниципальными образованиями первого и второго уровней в сумме 896 миллионов рублей», – сказала Наталья Бояринова. По сути, эффективно работавшие муниципалитеты по итогам года лишили дополнительных средств, предоставив их более слабым.

«Мы сэкономили на субвенциях по эффективности муниципалитетов, – заметил Кузьма Алдаров. – С чем это связано? Методика неверная, или все муниципалитеты так стали работать, что отметить некого за эффективность?» Наталья Бояринова пояснила, что эффективность работы муниципалитетов правительство оценивает по пяти основным критериям. Это рост собственного доходного потенциала выше областного уровня, отсутствие кредиторской задолженности по зарплате с начислениями, по коммунальным услугам, соблюдение бюджетного законодательства в части дефицита бюджета и размера муниципального долга. Бояринова пояснила, что все четыре поощрительных транша нынешнего года уже распределены, а сложившаяся экономия перераспределена для поддержки высокодотационных территорий.

Корректировка бюджета хоть и облегчит ситуацию в муниципалитетах, но радикально её не изменит. Наталья Дикусарова отметила, что до сих пор в министерстве финансов идёт обсуждение финансового положения ряда территорий. Сейчас депутаты рассматривают финансовое положение Олхинского муниципалитета, Усть-Уды, помощи просят Братск, Куйтунский, Осинский, Жигаловский районы. На приёме в ЗС были главы Качугского, Эхирит-Булагатского районов, они же работали и с минфином. В минфин обращались главы поселений Чунского района.

Помощь придёт далеко не всем. К примеру, крупные муниципалитеты могут не рассчитывать на областные деньги, им придётся в случае трудного финансового положения пользоваться бюджетными кредитами. Министр финансов сообщила, что некоторые депутаты предложили в бюджетах 2017–2019 годов упразднить муниципальную субсидию за эффективность. А ресурс перераспределить в пользу низкообеспеченных, слабых территорий. Конечно же, с этим категорически не согласны территории, которые увеличивают собственные доходы. Получается, что их наказывают за эффективность деньгами.