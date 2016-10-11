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Конкурент: 11 октября 2016

Экономика

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Polymetal сохраняет интерес к «Сухому Логу»

Автор: РИА Новости

Polymetal сохраняет интерес к участию в торгах за золоторудное месторождение «Сухой Лог» в Иркутской области вне зависимости от возможных изменений в условиях аукциона, сообщил журналистам в ходе Российского горнопромышленного форума «Майнекс Россия 2016» главный исполнительный директор компании Виталий Несис.

В пятницу глава Минприроды Сергей Донской заявил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ согласилась с предложением Минприроды допустить к аукциону только компании с госдолей от 25%.

«На наше решение об участии в аукционе по «Сухому Логу» это (доля госучастия в размере не ниже 25% в компании-претенденте. – Ред.) никак не повлияет. Как только объявят окончательные условия, мы их изучим и достаточно оперативно отреагируем», – сказал Несис, уточнив, что «конкретно это условие никогда не являлось ключевым для кого-либо из потенциальных участников».

Минприроды рассчитывает провести торги за месторождение в ноябре–декабре. 10 августа оно внесло в правительство проект распоряжения и условий аукциона. При этом сообщалось, что в проекте сохранились ключевые требования к потенциальным участникам: не менее 25% госучастия в капитале и отказ в доступе к аукциону компаниям под контролем иностранных инвесторов.

Но тогда же, в августе, ФАС заявила, что этот проект требует существенной доработки, а условие о 25-процентной госдоле является необоснованным. 

При этом после заявления Донского о согласии ФАС позже, в пятницу, ведомство сообщило, что не получало новых версий проекта распоряжения правительства по проведению аукциона.

По данным государственного баланса запасов полезных ископаемых, «Сухой Лог» содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра — 1541 тонну, забалансовые запасы золота — 799 тонн. Доля месторождения в общих запасах золота страны составляет 28%.Об интересе к месторождению, кроме Polymetal, также заявляли ГК «Ростех», Nordgold, Kinross, «Высочайший» и «Полюс».

 

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Polymetal сохраняет интерес к участию в торгах за золоторудное месторождение «Сухой Лог» в Иркутской области вне зависимости от возможных изменений в условиях аукциона, сообщил журналистам в ходе Российского горнопромышленного форума «Майнекс Россия 2016» главный исполнительный директор компании Виталий Несис.В пятницу...

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