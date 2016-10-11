Долг скопился по ошибке

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Автор: ИА «Сибирские новости»

С июля по октябрь текущего года задолженность регионального правительства перед авиакомпанией «Ангара» составила порядка 40 млн рублей. Об этом «Сибирским новостям» сообщил директор авиакомпании Анатолий Юртаев. По его словам, это существенная сумма для «Ангары». Именно в октябре–ноябре предприятие должно оплатить значительные объёмы авиационного топлива для завоза в северные аэропорты.

Напомним, ранее «Ангара» выступила с заявлением о том, что она временно откладывает продажи субсидируемых билетов по маршруту из Иркутска до Ербогачёна и Мамы на ноябрь и декабрь в связи с тем, что региональное правительство задолжало компании 26 млн руб. за июль–август.

«Для открытия продажи билетов на рейсы авиакомпания и министерство должны подписать дополнительное соглашение.

Это и будет основанием для открытия продажи и выполнения рейсов. Авиакомпания «Ангара» прилагает все усилия для того, чтобы нормализовать эту ситуацию», – заявил Юртаев.

Он также отметил, что помимо публичного выступления первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области Александра Битарова авиакомпания располагает официальным ответом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона в лице первого заместителя Олега Шандрука.

Также Юртаев отметил, что «вопрос приведения нормативной базы субсидируемых авиаперевозок в полное соответствие – это более важный вопрос, чем платежи. Платежи – это следствие».