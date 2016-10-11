Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 11 октября 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Долг скопился по ошибке

Автор: ИА «Сибирские новости»

С июля по октябрь текущего года задолженность регионального правительства перед авиакомпанией «Ангара» составила порядка 40 млн рублей. Об этом «Сибирским новостям» сообщил директор авиакомпании Анатолий Юртаев. По его словам, это существенная сумма для «Ангары». Именно в октябре–ноябре предприятие должно оплатить значительные объёмы авиационного топлива для завоза в северные аэропорты. 

Напомним, ранее «Ангара» выступила с заявлением о том, что она временно откладывает продажи субсидируемых билетов по маршруту из Иркутска до Ербогачёна и Мамы на ноябрь и декабрь в связи с тем, что региональное правительство задолжало компании 26 млн руб. за июль–август.

«Для открытия продажи билетов на рейсы авиакомпания и министерство должны подписать дополнительное соглашение. 

Это и будет основанием для открытия продажи и выполнения рейсов. Авиакомпания «Ангара» прилагает все усилия для того, чтобы нормализовать эту ситуацию», – заявил Юртаев.

Он также отметил, что помимо публичного выступления первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области Александра Битарова авиакомпания располагает официальным ответом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона в лице первого заместителя Олега Шандрука.

Также Юртаев отметил, что «вопрос приведения нормативной базы субсидируемых авиаперевозок в полное соответствие – это более важный вопрос, чем платежи. Платежи – это следствие».

 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Цифры

«Циолковский, с надпечаткой»

Уникальные марки, открывшие «космическую эру», можно увидеть в планетарии

Если вобьёте название этой почтовой марки в поисковики, первое, что выпадет: «Осторожно, фальсификат!» Действительно, эту марку часто подделывают. Скромная советская марка к 100-летию Циолковского у...

11.10.2016, Иркутский репортер
Цифры

Цифры

127,7 миллиарда рублей прибыли – сальдированный финансовый результат по крупным и средним предприятиям Иркутской области, сложившийся за январь–август 2016 года, передаёт Иркутскстат. Это на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  8,208 миллиарда рублей за 9 месяцев 2016 года перечислила...

11.10.2016, Конкурент
Цифры

Цифры

6 муниципальных общеобразо-вательных учрежденийИркутска вошли в топ-200 и топ-500 лучших школ России. Об этом сообщил начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин.5 октября 2016 года лучшие школы России объявили заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец и министр образования...

11.10.2016, Иркутский репортер
Цифры

Долг скопился по ошибке

С июля по октябрь текущего года задолженность регионального правительства перед авиакомпанией «Ангара» составила порядка 40 млн рублей. Об этом «Сибирским новостям» сообщил директор авиакомпании Анатолий Юртаев. По его словам, это существенная сумма для «Ангары». Именно в октябре–ноябре предприятие должно оплатить...

11.10.2016, Конкурент
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo
Услуги специалиста: перевоз груза из германии в россию, лучшие цены здесь.
Услуги сервиса: грузоперевозки волгоград финляндия, отзывы.
По ссылке погрузка вывоз и утилизация грунта в московской области, полное описание.

Недвижимость

Новости компаний
Адреса оздоровительных центров на интернет портале

вело електро комплект

"ВВГ-LS 1х1,5-1"

матрас детский купить

профессиональное восстановление и лечение волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний