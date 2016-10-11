Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 11 октября 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

Грузооборот иркутского аэропорта вырос на 59%

Автор: ИА «Сибирские новости»

В течение сентября Международный аэропорт Иркутск обработал 933 тонны груза. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интенсивный рост грузооборота обусловлен расширением перспективных партнёрских проектов аэропорта. В частности, в этом году сразу два федеральных перевозчика выполняют полёты в Иркутск на широкофюзеляжных воздушных судах с контейнерной загрузкой (Airbas A-330 и Boeing 777).

Кроме того, аэропорт Иркутска обрабатывает значительную часть грузов в рамках северного завоза. Собственно, поэтому лидерами по грузообороту, помимо Москвы, стали такие направления, как Бодайбо и Мирный.

Уверенную динамику показывают и почтовые перевозки. В сентябре объём почтовых отправлений составил 136 тонн, что на 33% превышает показатель прошлого года. Основной причиной роста почтовых перевозок является грамотное использование транзитного потенциала аэропорта Иркутск. 

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Компании

Грузооборот иркутского аэропорта вырос на 59%

В течение сентября Международный аэропорт Иркутск обработал 933 тонны груза. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.Интенсивный рост грузооборота обусловлен расширением перспективных партнёрских проектов аэропорта. В частности, в этом году сразу два федеральных перевозчика выполняют полёты в Иркутск на...

11.10.2016, Конкурент
Компании

«Иркутскэнерго» отчиталось за первое полугодие

Совет директоров ПАО «Иркутскэнерго» на заседании 5 октября утвердил отчёт генерального директора и правления об исполнении бизнес-плана за первое полугодие 2016 года.В первом полугодии компания произвела 22,6 млрд кВт-ч (-1,3% к аналогичному периоду прошлого года, что обусловлено низким уровнем водности в текущем году)...

11.10.2016, Конкурент
Компании

«Русгидро» может продать «Евросибэнерго» плотины Ангарского каскада ГЭС

«Русгидро» может продать «Евросибэнерго» за 10,95 млрд рублей (с НДС) плотины Ангарского каскада ГЭС, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил первый заместитель генерального директора компании Джордж Рижинашвили.По данным источника, речь идёт о плотинах...

11.10.2016, Конкурент
Компании

ФАС не нашла события

и прекратила дело в отношении АО «Саянскхимпласт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила ранее возбуждённое дело в отношении «Саянскхимпласта» — компания подозревалась в предоставлении ведомству недостоверной информации в рамках спора с входящим в «Роснефть» Ангарским заводом...

04.10.2016, Конкурент
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Реклама от YouDo
Бытовой ремонт: грузоперевозка 6 т, выбирай!
Смотрите: зы вывоз тбо, подробнее тут.
Услуги специалиста: вывоз мусора в москве ювао, подробное описание.

Недвижимость

Новости компаний
Телефоны и адреса юристов на ресурсе

как использовать колонки на мини сигвей

ВВГ-LS 2х25-1 оптом

матрасы из поролона в новосибирске

маска против выпадения волос и восстановление их роста домашние условия
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний