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Восточно-Сибирская правда
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Грузооборот иркутского аэропорта вырос на 59%
В течение сентября Международный аэропорт Иркутск обработал 933 тонны груза. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Интенсивный рост грузооборота обусловлен расширением перспективных партнёрских проектов аэропорта. В частности, в этом году сразу два федеральных перевозчика выполняют полёты в Иркутск на широкофюзеляжных воздушных судах с контейнерной загрузкой (Airbas A-330 и Boeing 777).
Кроме того, аэропорт Иркутска обрабатывает значительную часть грузов в рамках северного завоза. Собственно, поэтому лидерами по грузообороту, помимо Москвы, стали такие направления, как Бодайбо и Мирный.
Уверенную динамику показывают и почтовые перевозки. В сентябре объём почтовых отправлений составил 136 тонн, что на 33% превышает показатель прошлого года. Основной причиной роста почтовых перевозок является грамотное использование транзитного потенциала аэропорта Иркутск.
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