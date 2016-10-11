Грузооборот иркутского аэропорта вырос на 59%

Автор: ИА «Сибирские новости»

В течение сентября Международный аэропорт Иркутск обработал 933 тонны груза. Это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Интенсивный рост грузооборота обусловлен расширением перспективных партнёрских проектов аэропорта. В частности, в этом году сразу два федеральных перевозчика выполняют полёты в Иркутск на широкофюзеляжных воздушных судах с контейнерной загрузкой (Airbas A-330 и Boeing 777).

Кроме того, аэропорт Иркутска обрабатывает значительную часть грузов в рамках северного завоза. Собственно, поэтому лидерами по грузообороту, помимо Москвы, стали такие направления, как Бодайбо и Мирный.

Уверенную динамику показывают и почтовые перевозки. В сентябре объём почтовых отправлений составил 136 тонн, что на 33% превышает показатель прошлого года. Основной причиной роста почтовых перевозок является грамотное использование транзитного потенциала аэропорта Иркутск.