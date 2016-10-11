+ добавить комментарий

«Корпорация» снова в деле

Однако инвестировать в иркутские бизнес-проекты она не будет как минимум до конца 2016 года

Автор: Анна Павлова

2016-й, как и два предыдущих года, не станет активным для АО «Корпорация развития Иркутской области» (КРИО). Областное правительство (владеет 100% акций АО) объявило, что КРИО до конца года не предоставит заём ни одному из инвесторов, готовых открывать в регионе свои производства. Вместо поддержки бизнесменов, собравшихся выпускать утеплители и удобрения, открывать свинофермы и тепличные хозяйства, «Корпорация» продолжит дорабатывать внутренние документы – «регламенты» и «критерии». Это заявление привлекло внимание прокуратуры. «Речь идёт как минимум о неэффективном использовании бюджетных средств», – отмечают в надзорном ведомстве. За ситуацией продолжает наблюдать «Конкурент».

Случившуюся отставку Владимира Перетолчина, судя по всему, ждали не только парламентарии и инвесторы Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Невозможный гендиректор

Новость, ставшую почти сенсацией, озвучило иркутское областное правительство на минувшей неделе. Губернатор Сергей Левченко отправил в отставку гендиректора «Корпорации развития Иркутской области» Владимира Перетолчина, работу которого уже около полугода критикуют в регионе. Теперь уже экс-руководитель «Корпорации» Перетолчин проработал в принадлежащей области компании около 9 месяцев, но так ни разу и не показался на публике и оставил без ответа вопросы о том, почему 2 млрд рублей бюджетных средств, выделенных в уставной капитал КРИО, используются не по назначению. Вместо инвестиционных вкладов в различные бизнес-проекты деньги были внесены на депозиты. Проценты от этих вкладов «Корпорация» использовала на собственное содержание и выплату зарплаты сотрудникам.

В июне 2016 года Заксобрание признало работу КРИО неудовлетворительной, тогда же впервые был поднят вопрос о закрытии «Корпорации», изъятии средств из уставного капитала этого акционерного общества. Однако эта волна критики не стала для «Корпорации» поводом изменить свой принцип работы: ни один бизнес-проект так и не был утверждён в качестве приоритетного, инвестиции так и не были использованы по назначению. Зато гендиректор продолжал бывать в командировках, игнорируя замечания в свой адрес.

Случившуюся отставку Владимира Перетолчина, судя по всему, ждали не только парламентарии и инвесторы (большинство из них уже успело разочароваться в том механизме поддержки, который обещала КРИО). Перемен желал кое-кто и из областных чиновников. Так, зампред правительства Антон Логашов на сессии Заксобрания 5 октября начал свой рассказ о деятельности КРИО именно с этого кадрового решения. Не без патетики в голосе объявил он об увольнении – и выдержал многозначительную паузу. Оваций не последовало.

– Человек ездил в бесконечные командировки, получал зарплату. Потратил, наверное, миллионы рублей. А его просто так отпустили, подписав заявление. Это по меньшей мере неправильно, – поделилась на этот счёт председатель комитета ЗС по собственности Ольга Носенко.

– Посмеялся над Иркутской областью, помахал нам рукой и уехал, – дополнили мысль другие коллеги.

Разъяснить важность события взялся сам председатель правительства Александр Битаров. Нелестное своё мнение о Перетолчине он, как оказалось, составил уже давно – после двух первых встреч с ним. Но признаться отважился в этом на публике только сейчас.

– Я считаю, что «Корпорация» шла абсолютно не по тому пути. И вопрос здесь – в кадрах. В плане общения я расстался с Перетолчиным ещё весной, потому что это было невозможно… – откровенничал Александр Битаров. – Я не знаю, чем он так очаровал губернатора, но в конечном итоге, на мой взгляд, губернатор всё-таки сделал правильный выбор и освободил его от должности.

Исполнять обязанности гендиректора КРИО будет пока его зам Анатолий Коляда.

Кто заменит Владимира Перетолчина, неизвестно. Не исключено, что выбирать нового гендиректора в этот раз предстоит на конкурсной основе. Во всяком случае, именно на этом сейчас настаивает областной парламент.

Прокуратура намекнула на неэффективность

Освободившись от ещё одного неэффективного гендиректора, «Корпорация», однако же, пока продолжит прежний путь. До конца 2016 года КРИО сосредоточится на создании «механизмов», «критериев» и «регламентов» своей работы. Регламенты безуспешно почти год пыталась разработать команда экс-директора «Корпорации» Перетолчина вместе с минэкономом Иркутской области. «Без этих документов не удаётся инвестировать деньги в бизнес-проекты», – уверяло прежнее руководство КРИО. Эта точка зрения, похоже, будет превалировать и сейчас.

– Пока никаких займов никому [из инвесторов] выдавать не будем, – пояснил на сессии Антон Логашов.

Напомним, что история о «регламентах» была рассказана ещё четыре месяца назад Анатолием Колядой. Повторённая дважды, она совсем перестала быть убедительной.

– Мы про это столько раз слушаем, что на ум только одна поэзия приходит: «Стою на асфальте в горные лыжи обутый…» Дальше продолжать не буду. Можете вы дату назвать – когда будут регламенты подготовлены?! – полюбопытствовал депутат Георгий Любенков.

– Нам потребуется время до конца года, чтобы сформулировать модель управления акционерным обществом, – признался Логашов.

В этом месте история о регламентах утратила и сомнительную поэтичность. Зам областного прокурора Андрей Некрасов не удержался, вмешался в разговор и намекнул на то, что 2 млрд рублей – областные деньги, которые сейчас хранятся в КРИО, – используются неэффективно.

– Прозвучало, что до конца года будут отсутствовать правовые акты, определяющие стратегию, основные направления, критерии работы «Корпорации». Не слишком ли длинный срок?! Получается, пока они не выполнены, КРИО будет бездействовать. Если у вас нет чёткого плана со сроками и ответственными исполнителями по принятию правовых актов, проведению совета директоров, то вы выходите на позицию нарушения законодательства. Речь как минимум идёт о неэффективном использовании бюджетных средств, – предупредил прокурор.

Диагностический центр вместо свинокомплекса

Из 23 проектов, которые поступили за три года существования «Корпорации», сейчас правительство Иркутской области решило оставить в списке возможных льготополучателей только 10. «Это абсолютно живой перечень, который будет прорабатываться», – убеждал на сессии зампред Логашов.

Как ранее писал «Конкурент» (номер от 26 сентября 2016 года), в этом перечне оказались производство гипохлорита кальция компанией «Брайнсиб» в Жигалово, строительство Иркутским диагностическим центром филиала в Братске, производство базальтового утеплителя компанией «Старатель», новые тепличные комбинаты агрофирм «Ангара» (Усть-Илимск), «Искра» (Иркутск) и «Тепличное» (Ангарск) и так далее. Но, несмотря на то что многие из проектов в «Корпорацию» были поданы несколько лет назад, реальной финансовой продержки инвесторам не видать как минимум до 2017 года.

– Мы начинаем всё сначала. Потому что инструмент для принятия решений отсутствовал. Надо создать этот инструмент, – опять сослался на «регламенты» Антон Логашов.

Но уверил, что дело не только в регламентах. Оказалось, уровень доработки проектов вновь не устраивает «Корпорацию»: из десятка, по мнению Логашова, есть только один «наиболее проработанный». Довольно неожиданно, но этим «передовиком» был назван Иркутский диагностический центр с проектом строительства своего филиала в Братске. Тут же на сессии выяснилось: Иркутская область уже рассматривает возможность предоставить заём диагностическому центру из средств КРИО в пропорции 50 на 50. Процентная ставка по данному кредиту для диагностического центра планируется на уровне 7%.

– Инвестиции в этот проект – абсолютно возвратные деньги. Работа начнётся уже в 2016 году, – аргументировал выбор зампред.

Почему в данном случае отсутствие у КРИО «регламентов» не помешало работе с инвестором, Антон Логашов не пояснил. Заявленное строительство медучреждения в Братске – чуть ли не единственный в общем списке КРИО проект, который нельзя назвать производством с экономической точки зрения.

«70% исследований в филиале планируется предоставлять населению за счёт средств обязательного медицинского страховании», – подчеркнул социальную направленность этого проекта ещё летом 2016 года по время визита губернатора в Братск министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко.

Но именно «производственникам» изначально обещала оказывать поддержку КРИО, предполагая взамен получить отдачу для экономики – рост или появление новых видов производств, создание рабочих мест и, как самый благоприятный итог, увеличение налоговых отчислений в региональную казну.

Непоследовательным такой выбор показался и участникам обсуждения.

– Какое отношение имеет диагностический центр к КРИО? Сейчас за счёт денег КРИО планируется построить социальный объект. А ведь «Корпорация» должна сконцентрировать свои усилия на проектах, которые будут работать на возвратной основе и, скажем, уже завтра начнут увеличивать доходную часть бюджета. Такие предприятия, если заработают, принесут деньги в КРИО. Потом вернувшиеся деньги можно опять вложить в новые проекты, – напомнил в общем-то об очевидном принципе инвестиционной политики депутат Анатолий Дубас.

Логашов с депутатами спорить не стал и обещал, что «Корпорация» поищет такие проекты. Но слушатели попытались облегчить эту задачу зампреду и предложили сами составить список проектов в разбивке по районам Иркутской области. Среди наиболее подходящих назвали депутаты также проект строительства свинокомплекса в Тайшете, о котором уже писала «ВСП» (см. номер от 31 августа 2016 года). Однако он в ТОП-10 «Корпорации» вообще не попал.

– Свинокомплекс уже четвёртый раз пытается зайти, его искусственно возвращают назад, – делится своим наблюдением депутат Наталья Дикусарова. – Я сравнила: по отдельным проектам, попавшим в список «Корпорации», бизнес-план только-только разрабатывается. Ещё по трём проектам вообще нет бизнес-планов и документов, а обратились они только в начале года. Тем не менее они – в списке.

Долгая дискуссия в итоге подвела к вопросу, с которого планировалось начать обсуждение ситуации: есть ли смысл продолжать содержать КРИО, где без дела хранится 2 млрд рублей. Областные чиновники приберегли главный аргумент, на который сослались: в соседних регионах такой механизм поддержки бизнеса себя хорошо зарекомендовал. Так, в Якутии при поддержке местной «Корпорации развития» уже реализуется 160 новых проектов. А на расчётном счёте у неё, как уверяет депутатов Антон Логашов, находится 50 млрд «бюджетных средств» для привлечения инвестиций.

«Чем мы хуже Якутии?» – задались риторическим вопросом парламентарии, но, не найдя на него ответа, решили опять предоставить шанс «Корпорации».