+ добавить комментарий

Осень роста

Количество сделок растёт на рынке строящего жилья Приангарья

Автор: Яна Васильева

Второй месяц подряд в Иркутской области растёт число сделок на рынке первичного жилья. По данным Росреестра, в августе–сентябре было зарегистрировано 1642 договора долевого участия в строительстве. По сравнению с аналогичным отрезком времени 2015 года рост составляет не более 5%, зато относительно июля этого года – 40%. Эксперты данное оживление связывают со «скрытым» снижением цен на рынке первичного жилья, а также дальнейшим смягчением условий по ипотеке. Впрочем, перспективы жилищного рынка эксперты оценивают скептически, считая, что покупательская способность населения будет снижаться, а цены на недвижимость, напротив, расти.

Более 90% сделок по покупке строящихся квартир совершается на территории Иркутска Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

В Управлении Росреестра по Иркутской области отмечают положительную динамику на рынке строящегося жилья Приангарья. Если в июле было зарегистрировано 648 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, то в августе – уже 729. Рост, таким образом составил 12%. В сентябре количество зарегистрированных ДДУ выросло ещё на четверть и составило 913 сделок. В результате за два месяца количество регистрируемых сделок выросло на 40%. По данным Росреестра, это даже больше, чем в сентябре 2015 года, когда на рынке строящего жилья области было заключено 877 договоров долевого участия.

Стоит отметить, что более 90% сделок по покупке строящихся квартир совершается на территории Иркутска. Так, например, из 913 заключённых в сентябре в регионе договоров «долёвки» 859 приходится на областной центр. Эксперты, впрочем, наблюдающийся рост советуют не переоценивать и напоминают, что в докризисный период совершалось в два раза больше сделок. Например, осенью 2014 года в Иркутской области за месяц регистрировали почти 1,8 тыс. ДДУ, из которых 1,5 тыс. сделок –в Иркутске.

Пока же рост спроса на строящееся жильё эксперты связывают с несколькими любопытными факторами. В числе главных риелторы называют «скрытое» снижение цен на новостройки. Так, по данным портала RealtyVision.ru, средняя стоимость квадратного метра жилья в них сейчас в Иркутске составляет 49 тыс. рублей. В таких районах города, как Ленинский и Куйбышевский, можно найти квартиру в новостройке по цене 39–42 тыс. рублей за кв. метр. Однако по сравнению с сентябрём 2015 года цены практически не изменились.

Впрочем, как говорят риелторы, реально сделки часто совершаются по более низкой цене, которая не отражается на статистике рынка. Именно с этим, по мнению директора агентства недвижимости «Слобода» Дмитрия Щербакова, связано то, что продажи на вторичном рынке по-прежнему не идут, тогда как новостройки продаются.

Вторым фактором, подогревающим рынок, стала дешевеющая уже несколько месяцев подряд ипотека. По данным статистики ЦБ РФ, за восемь месяцев 2016 года жители области оформили 9,2 тыс. договоров ипотеки на общую сумму 13,6 млрд рублей. Год назад на 1 сентября 2015 года эти же показатели были ниже: тогда в области было оформлено 7,5 тыс. договоров ипотеки на 10,5 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам за этот же период уменьшилась более чем на 1 процентный пункт. Сейчас она составляет в среднем 13%.

Несмотря на некоторое оживление на рынке недвижимости, эксперты не спешат делать оптимистичные прогнозы. По мнению риелторов, люди просто привыкли к кризису – адаптировались в текущей экономической ситуации и начали снова пытаться улучшать жилищные условия.

«Те, у кого остались сбережения или свободные средства, решили вложить их в недвижимость, но долго этот рост продолжаться не будет», – считает Щербаков. По прогнозам, реальные доходы населения продолжат снижаться, что, в свою очередь, приведёт к сокращению продаж на рынке недвижимости.

Кроме того, эксперты прогнозируют рост стоимости квадратного метра. Основным фактором, который сегодня ведёт к росту стоимости жилья, является 214 ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Он вступит в силу в начале 2017 года. Напомним, нормы закона ужесточают требования по размеру уставного капитала строительных компаний, а также существенно ограничивают их возможности по использованию средств дольщиков. Эксперты считают, что всё это приведёт к сокращению количества строительных компаний на рынке, а также росту цены квадратного метра.