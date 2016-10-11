«Русгидро» может продать «Евросибэнерго» плотины Ангарского каскада ГЭС

«Русгидро» может продать «Евросибэнерго» за 10,95 млрд рублей (с НДС) плотины Ангарского каскада ГЭС, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил первый заместитель генерального директора компании Джордж Рижинашвили.

По данным источника, речь идёт о плотинах, которые сейчас у «Русгидро» арендует «Иркутскэнерго» (входит в «Евросибэнерго»). Это плотины Братской, Усть-Илимской и Иркутской ГЭС.

В июне глава «Русгидро» Николай Шульгинов говорил, что компания рассматривает вариант продажи плотин Ангарского каскада ГЭС арендующим их структурам группы En+ (контролирует «Евросибэнерго»).

«Поскольку ГЭС и плотины являются технологически связанными объектами, компания считает целесообразным нахождение плотин и ГЭС в собственности одного юридического лица, так как это позволяет консолидировать ответственность за безопасность гидротехнических сооружений. Считаем, что те ценовые параметры, по которым «Русгидро» готова отчуждать данный актив, являются высокоэффективными для компании и её акционеров», – пояснил Рижинашвили.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Шульгинов говорил, что у «Русгидро» есть непрофильные активы на 19 миллиардов рублей, от которых компания планирует избавиться.