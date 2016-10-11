Следственный комитет проверит Братск

Автор: ИА «Сибирские новости»

По факту отсутствия отопления в жилых домах города Вихоревка Братского района следственными органами СК России по Иркутской области начата доследственная проверка.

По предварительным данным, система теплообеспечения не была подготовлена к отопительному сезону в срок. Подрядчик должен был завершить все работы к концу августа, однако не справился, после чего срок был продлён на месяц. В результате в городе до сих пор не запустили отопление. Между тем, на севере Иркутской области уже установились отрицательные ночные температуры, дневные температуры держатся около 0°С.

Следователями СКР в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников администрации Вихоревского городского поселения по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в связи с непринятием мер, направленных на своевременное решение возникшей проблемы с отоплением. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.