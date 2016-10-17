Конвертация по курсу Альфа-Форекс доступна с 09.00 по хабаровскому времени

Альфа-Банк расширил временной диапазон конвертации валют по курсу Альфа-Форекс. Теперь корпоративные клиенты из восточно-сибирского и дальневосточного округа могут совершать конверсионные операции по выгодному курсу с началом своего рабочего дня (с 09.00 по хабаровскому времени). Ранее услуга была доступна только с 13.00 по хабаровскому времени (или с 06.00 по Москве).

Таким образом, Альфа-Банк предоставил равные возможности по конвертации валют для всех российских регионов – с 09.00 по местному времени в каждом из городов. Запросы из Хабаровска и Владивостока начинают поступать в 02.00 по московскому времени - системы банка бесперебойно принимают и моментально исполняют поручения клиентов. Операционный день заканчивается в 23:55 по московскому времени.

Снятие временных ограничений открывает клиентам Альфа-Банка доступ к всегда актуальному курсу Альфа-Форекс. «Дилеры банка добиваются минимального валютного спреда т.е. лучшего курса конвертации в интересах клиентов. Мы рады, что наши партнеры из Хабаровска и Владивостока получили полноценный доступ к сервису конвертации через Альфа-Форекс», - отмечает директор - начальник отдела развития и продаж Альфа-Банка Дмитрий Комиссаров.

«Многие наши клиенты давно ждали этого усовершенствования и воспользовались услугой еще до ее официального старта. Мы сразу же получили массу положительных отзывов. Расширение временного диапазона конвертации усилило конкурентные преимущества Альфа-Банка в Восточной Сибири и Дальнем Востоке», - добавляет Управляющий Альфа-Банка в Иркутске Владимир Деркач.

Альфа-Банк - крупнейший игрок на международном рынке форекс. По объемам торговли на валютном рынке банк занимает 1-е место в России, 1-е место в Центральной и Восточной Европе и 21-е место в мире, согласно данным исследования Euromoney FX Survey 2016. При этом Альфа-Банк остается единственным российским банком в топ-50 мирового рейтинга.