+ добавить комментарий

Дорожный прорыв

Обновление иркутских дорог встраивается в общую логику городского развития

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Больше миллиарда рублей удалось направить в нынешнем году в Иркутске на ремонт дорог. Большая часть суммы запланирована в бюджете города, ещё 500 миллионов даёт область. Из этих денег 200 миллионов – бюджетный кредит, который муниципалитет должен будет в течение трёх лет возвращать в областную казну. 160 миллионов рублей – средства, которые Иркутск получил по закону о статусе областного центра, ещё 150 миллионов – субсидия от региона. Муниципалитет подводит итоги, что было сделано за нынешний сезон.

Две крупные развязки за год – такие темпы реконструкции можно считать прорывными для города, который давненько не видел масштабных преобразований. Водители уже смогли оценить эффект после реконструкции Старокузьмихинской развязки.

Улица Старокузьмихинская – одна из самых сложных и аварийных в Иркутске. После запуска Академического моста дорога стала магистральной, сюда устремился поток транспорта из центра в сторону микрорайона Юбилейный и обратно. Выезд на Старокузьмихинскую представлял собой треугольник, внутри которого сталкивались встречные потоки транспорта. Причиной повседневных пробок было не только большое количество машин, но и частые аварии из-за неудачной организации движения.

Новый способ организации движения полностью устранил этот недостаток. Вместо треугольника развязка стала представлять из себя кольцо. Теперь автомобили не пересекаются со встречным потоком, количество полос было увеличено до шести. Таким образом, транспорт, которому нужно двигаться с правым поворотом, не заходя на кольцевую развязку, сможет проехать по отдельному каналу. Те, кому надо в другую сторону, будут двигаться по кольцевой развязке.

В итоге даже в часы пик машины двигаются через узел без затруднений, значительно увеличилась скорость прохождения развязки. По проекту узел способен пропускать в сутки до 35 тысяч машин, но пока такой потребности нет. Магистраль спроектирована «на вырост». Дополнительные пропускные возможности потребуются, когда начнётся строительство новой развязки до микрорайона Юбилейный.

Оказалось, что даже очень хороший проект можно совершенствовать. Реконструкция дороги уже началась, когда городские власти договорились с подрядчиком внести изменения в первоначальные планы. Строители пообещали оборудовать две дополнительные правоповоротные полосы: по одной можно будет проехать со Старокузьмихинской до Академической, не заезжая на основное кольцо. Вторая таким же образом будет выводить поток транспорта с Академической на Старокузьмихинскую.

Кроме того, после сдачи объекта жители многоквартирного дома рядом с развязкой попросили оборудовать съезд в сторону много­этажки, который не был запланирован в проекте. В итоге был найден вариант: на небольшом отрезке сплошная линия разметки была разорвана, жители дома получили возможность удобно подъезжать к своему жилью.

К концу октября власти обещают открыть движение по магистрали Автор фото: Николай БРИЛЬ

К 31 октября власти планируют открыть для автомобилистов По­кровскую развязку. Временные неудобства, связанные с ремонтом, будут компенсированы новыми приятными ощущениями, которые водители смогут получить, передвигаясь по этой развязке. Автомобилистам не придётся пересекать встречные потоки, движение организовано в одностороннем режиме. Новая схема, которую инженеры называют «клеверный лист», поможет существенно снизить интенсивность потока и увеличит скорость прохождения узла. Пропускная способность развязки после реконструкции возрастёт больше чем в два раза – с 29 до 63 тысяч автомобилей в сутки. Изменение схемы организации и запуск транспорта в одностороннем режиме без пересечения транспортных потоков повышают скорость прохождения транспортного узла.

В нынешнем году впервые за тем, как идут работы на объектах капитального строительства, в онлайн-режиме может наблюдать любой пользователь Интернета. Заинтересованные зрители могли увидеть, сколько времени на Покровской развязке строители были вынуждены посвятить работе под землёй. Ведь развязка – это не только пересечение транспортных потоков, но и огромный сетевой узел. Под развязкой скрываются трубопроводы и кабельные линии. Параллельно реконструкции на этот раз было проведено обновление канализационного хозяйства. Сложность состояла в том, что трубопровод нельзя было перекрыть даже на время. Поэтому рядом с действующей линией рабочие проложили «дублёр» и потом, не останавливая поток, подключили новую трубу. Такая особенность нашего города – коммуникации проходят под дорогами. И ремонтным работам, которые горожане могут увидеть и оценить, как правило, предшествует масштабная подготовка, не видимая «невооружённым глазом».

Логическим продолжением реконструкции Покровской развязки станет обновление развязки около Иннокентьевского моста. Две этих развязки вместе с улицами Сурнова и Рабочего штаба образуют треугольник, по которому можно будет двигаться без затруднений. Кроме того, в следующем году планируется приступить к изменению конфигурации Маратовского кольца.

Конкурс на реконструкцию развязки рядом с Иннокентьевским мостом мэрия предполагает объ­явить уже в нынешнем году. До нового года также планируется выполнить большую часть земляных работ. Что касается планов на реконструкцию Маратовского кольца, то для общественного транспорта схема движения останется прежней. Вокруг нынешнего кольца появится ещё одно кольцо – вытянутое, похожее на мяч для бейсбола. По нему будет направлен основной поток транспорта. По расчётам администрации, такое решение позволит разгрузить кольцо с «запасом» на ближайшие пять лет.

Если вернуться к нынешним ремонтам, часть объектов подрядчики должны сдать 20 октября, часть работ завершится к концу месяца. В нынешнем году удалось отремонтировать большие участки на улицах Лермонтова, Трактовая, Маяковского, Старокузьмихинская, Лермонтова, Джамбула, Гоголя, объездной дороге в Ново-Ленино. Заказчик, городская администрация, добивается того, чтобы ремонты были выполнены не разрозненными «кусками», а частью единой системы, встраивались в общую логику городского развития.

На обновление двух развязок – Покровской и Старокузьмихинской – направлено 210 миллионов рублей Автор фото: Николай БРИЛЬ

Как отметили в администрации, в работе подрядчики используют преимущественно отечественные материалы. В асфальтобетон добавляют активированный минеральный порошок, разработанный химиками ИрНИТУ. Вещество значительно увеличивает срок службы дорожного полотна – асфальт меньше трескается от перепадов температуры и влажности. Порошок целесообразно применять на загруженных прямых магистралях, при этом не стоит его использовать на перекрёстках и участках, где совершаются манёвры. Поэтому вещество в нынешнем году добавляли при укладке асфальта на объездной дороге в Ново-Ленино, на улице Трактовой.

В общей сложности за нынешнее лето было отремонтировано 700 тысяч квадратных метров покрытия, из них 500 тысяч – улично-дорожной сети и 200 – внутри­квартальных проездов. Такие показатели близки к нормативу ремонта дорог – 10% от общей протяжённости. Если работать такими темпами, за несколько лет вполне возможно привести городские дороги в порядок. По данным за прошлый год, в Иркутске около 550 километров асфальтированных дорог, из них 68% не отвечают нормативам.

Пристальное внимание при приёмке дорог городские власти уделяют соблюдению норм, связанных с передвижением инвалидов и мам с колясками. Некоторые подрядчики на собственном примере уже узнали, что такое переделывать свою работу из-за того, что не предусмотрены удобные съезды с тротуаров. Похоже, теперь строители поняли, насколько серьёзно муниципалитет подходит к исполнению законодательства. Хотя в администрации не исключают, что после приёмки выявятся подрядчики, которым придётся за собственный счёт переделывать работу.

В следующем году мэрия планирует направить на ремонт дорог средств не меньше, чем нынче. Будет продолжен ремонт «большими картами». Строители выйдут в центр города – новое покрытие появится на площади Сперанского и примыкающих улицах – Сухэ-Батора, Ленина и других. На 2017 год запланировано также открытие надземного перехода на улице Боткина. Проект и экспертизы этого объекта готовы. В городе появится ещё один переход, нужный на сложном участке дороги.

Лучшую оценку изменений, которые происходят в Иркутске, дают не суммы денег, потраченных на ремонты, и даже не объёмы квадратных метров уложенного полотна. Впечатление о городе формируют жители, которые своими глазами видят, как буквально на глазах преображается их родной город.