+ добавить комментарий

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Конкурент: 18 октября 2016

Экономика

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Желания и возможности

Региональные власти формируют направления поддержки малого и среднего бизнеса

Автор: Мария Серебрянникова

Субсидия на возмещение затрат на производственное оборудование остаётся востребованным видом государственной поддержки предпринимателей Иркутской области. Об этом заявила министр экономического развития региона Оксана Тетерина на пресс-конференции, посвящённой подведению предварительных итогов отбора конкурсных заявок на получение государственной поддержки предпринимателями Приангарья. Также в рамках пресс-конференции руководитель фонда «Центр поддержки предпринимательства» Наталья Давыдова и директор многофункционального центра «Мои документы» Анна Милицына рассказали об инфраструктуре поддержки малого и среднего бизнеса.

По словам министра, в сентябре текущего года 116 представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) подали заявки для участия в областном конкурсе по предоставлению субсидий на возмещение затрат на производственное оборудование. По сравнению с прошлым годом заявок в этом году подано на 20% больше.  

– В связи с тем что практически в два раза снижен объём федерального финансирования, нам необходимо было понять потребности предпринимателей региона. Поэтому проведена работа в муниципалитетах с целью определения направлений бизнеса, нуждающихся в поддержке. Будем предоставлять именно этот вид субсидии наравне с субсидией по межбюджетным трансфертам для всех восьми моногородов Иркутской области, – подчеркнула Оксана Тетерина.

По условиям конкурса, для получения субсидии предприниматели-товаропроизводители могут возместить 50% понесённых затрат, но не более 3 млн рублей. Сумма предусмотренной субсидии составляет более 50 млн рублей. Общие затраты участников конкурса на приобретение производственного оборудования составили ­

638 млн рублей. Территориальная принадлежность субъектов предпринимательской деятельности разная – 27 из 42 муниципалитетов Иркутской области. По количеству поданных заявок лидирует Иркутск, на втором месте Братск, затем Ангарск, Усолье-Сибирское, есть отдалённые территории – Бодайбо, Казачинско-Ленский район. Подведение итогов конкурсной комиссией планируется в первой половине ноября.

– При формировании Стратегии социально-экономического развития Иркутской области должное внимание уделено малому бизнесу. На уровне федерации принят ряд инициатив по формированию государственной поддержки, институтов развития, горизонтальных бизнес-связей, устранения административных барьеров, – отметила Оксана Тетерина.

В настоящее время начат процесс формирования направлений поддержки МСП на 2017 год, учитывающих желания и потребности предпринимателей по области в целом и в каждом муниципалитете в отдельности. Как и в 2016 году, фонд «Центр поддержки предпринимательства» охватит мероприятиями всю территорию Иркутской области.

– Фонд продолжит начатую работу, при этом несколько изменив формат поддержки. Он будет пре­дусматривать постоянный мониторинг предпринимателей, которые хотя бы раз обратились за поддержкой в фонд. Тем самым мы сможем вовремя отреагировать на потребности каждого конкретного представителя бизнеса, – отметила Наталья Давыдова.

В рамках пилотного проекта «МФЦ для бизнеса» в течение августа 2016 года было открыто пять окон для приёма субъектов предпринимательства, так называемые «окна для бизнеса».

– В этом году мы предоставили предпринимателям из пилотных территорий, в которых реализуется проект «МФЦ для бизнеса», возможность подавать документы для участия в конкурсе через многофункциональные центры предоставления услуг, – сообщила Анна Милицына.

 

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