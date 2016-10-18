+ добавить комментарий

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Восточно-Сибирская правда
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«Потенциальный источник инвестиций»
Иркутская область претендует на курортный сбор
Иркутская область, не попавшая в число пилотных регионов – претендентов на введение курортного сбора, рассчитывает присоединиться к механизму после его проработки, сообщила корреспонденту ТАСС руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.
По её словам, областные власти видят в курортном сборе «потенциальный источник инвестиций в туристическую инфраструктуру на Байкале». «На побережье Байкала на данный момент нет ни одного курорта федерального или регионального значения, поэтому возможность нашего участия в этом эксперименте (по введению курортного сбора. – Прим. ТАСС) на данный момент маловероятна. Однако это не исключает того, что мы можем присоединиться к нему позже, когда механизм будет проработан», – сказала Сливина.
Она отметила, что регион нуждается в дополнительном источнике средств на развитие инфраструктуры, в частности причальных сооружений, на Байкале. При этом Сливина видит сложности с администрированием сбора: основной поток туристов на Байкал по-прежнему остаётся по большей части «диким», сборы в этом случае – технически сложная задача.
На прошлой неделе министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов предложил ввести курортный сбор на пять лет в пяти регионах России: Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани. Предполагается, что средства начнут поступать в региональный фонд и направляться только на сохранение и развитие курортной инфраструктуры. Размер курортного сбора будет устанавливаться самим субъектом РФ, на территории которого будет проводиться эксперимент для отдельных муниципальных образований, но не выше 150 рублей за сутки.
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