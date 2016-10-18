Rambler's Top100
rss       
 

Конкурент: 18 октября 2016

Экономика

печать  закладка  код для блога  обсуждение
Размер шрифта:

«Потенциальный источник инвестиций»

Иркутская область претендует на курортный сбор

Автор: ТАСС

Иркутская область, не попавшая в число пилотных регионов – претендентов на введение курортного сбора, рассчитывает присоединиться к механизму после его проработки, сообщила корреспонденту ТАСС руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

По её словам, областные власти видят в курортном сборе «потенциальный источник инвестиций в туристическую инфраструктуру на Байкале». «На побережье Байкала на данный момент нет ни одного курорта федерального или регионального значения, поэтому возможность нашего участия в этом эксперименте (по введению курортного сбора. – Прим. ТАСС) на данный момент маловероятна. Однако это не исключает того, что мы можем присоединиться к нему позже, когда механизм будет проработан», – сказала Сливина.

Она отметила, что регион нуждается в дополнительном источнике средств на развитие инфраструктуры, в частности причальных сооружений, на Байкале. При этом Сливина видит сложности с администрированием сбора: основной поток туристов на Байкал по-прежнему остаётся по большей части «диким», сборы в этом случае – технически сложная задача.

На прошлой неделе министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов предложил ввести курортный сбор на пять лет в пяти регионах России: Ставропольском крае, Крыму, Севастополе, на Алтае и Кубани. Предполагается, что средства начнут поступать в региональный фонд и направляться только на сохранение и развитие курортной инфраструктуры. Размер курортного сбора будет устанавливаться самим субъектом РФ, на территории которого будет проводиться эксперимент для отдельных муниципальных образований, но не выше 150 рублей за сутки.

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

комментариев пока нет

Комментарии на сайте

+ добавить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

Подробнее о форматировании

КАПЧА
Защита от спама
Картинка
Введите символы, которые показаны на картинке.

Комментарии Facebook

Комментарии Вконтакте


В этой рубрике

Детали

Воровал играючи

После пяти лет колонии он взялся за старое

Поговорка «Горбатого могила исправит» считается жёсткой, но многие воры сами говорят, что в отношении них она справедлива. Уж больно крепко держит некоторых воровское ремесло. Евгений Крапивин успел пробыть на свободе всего несколько месяцев и снова взялся за старое. ...

11.10.2016, Губерния
Детали

Продвижение бренда

Сформирован план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия образования Иркутской области

В ближайшее время губернатору Иркутской области Сергею Левченко должен быть представлен для утверждения подробный план основных мероприятий по подготовке и проведению...

04.10.2016, Губерния
Детали

Разведчик Сибиряков

Потомок иркутского купеческого рода потерял ногу при освобождении Будапешта

Два ордена Отечественной войны второй степени, один – первой степени, контузия, тяжёлое ранение с ампутацией левой ноги. Так прошёл Великую Отечественную войну командир миномётного дивизиона Игорь...

04.10.2016, Иркутский репортер
Детали

Байкальская муза Николая Житкова

Николай Житков любил Байкал и хорошо его знал. В начале 1970-х художник купил дом в маленьком тихом посёлке Порт Байкал. Дом находится в самом конце улицы Байкальской, которая тянется по горному распадку вдоль ручья Баранчик. И пусть хоромы оказались небогаты: кухня и комнатка...

04.10.2016, Губерния
Объём производства в Иркутской области увеличился за пять месяцев 2016 года
Экономика
На крыльях МС-21
Экономика
Директор КПК «Экспресс Деньги» задержан в Иркутске
Ситуация в аграрном университете становится критической
Общество
ИрГАУ попал в штопор
В Иркутске прошли мероприятия, посвящённые 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Общество
«Пусть память даёт нам силы…»
Пресс-конференция, митинг: сотрудники ИрНИТУ всю неделю публично обсуждали проблемы вуза
Ситуация
«Ложная картина для неосведомлённых людей»
На встречу преподавательского коллектива с руководителем ЕАЛИ МГЛУ не пропустили представителей прессы и профсоюзов
Общество
Закрытый филиал
Общество
Ледовые выходные
Суд приступил к пересмотру приговора по делу Юлии Киселевой
Закон
«Признаю и раскаиваюсь»
«Конкурент» познакомился с новыми жителями Ольхона
Среда обитания
Остров и его люди
Водитель БМВ, совершивший ДТП со смертельным исходом, помещён под домашний арест
Закон
Протаранил маршрутку, получил браслет
Игорь Наумов в понедельник написал заявление об отставке. Дума приняла отставку в этот же день
Политика
Ушел добровольно
Выбор редактора
Мундиры и мантии. Аню Михайлову выдернули из дома, и уже второй год она находится между небом и землей
Игроки
Заработать на звезде
Среда обитания
Соседей выбирают
Детали
Иностранцы на Ольхоне искали стереотипы о русских
Официально
Журналистам «Восточки» вручена премия Правительства России
Центральный рынок Иркутска упрекнули в низкой рентабельности
Компании
Центральный рынок упрекнули в низкой рентабельности
Память
Сталинградскую битву выиграли сибиряки
Среда обитания
Цветная география
Экспертиза
Немного бензина в мутной воде
Детали
Человек красит место
Экспонаты краеведческого музея готовятся стать анимационными
Проект
Музей в формате 3D

Обсуждения статей

Комментарии

лента комментариев
Реклама от YouDo
Объявление: заказать грузо пассажирская газель, описание.
Смотрите здесь - грузоперевозки автоперевозки по москве, полное описание.
Бытовой ремонт: стоимость вызова такси с грузчиками тут.

Недвижимость

Новости компаний
Адреса и телефоны мотелей на интернет ресурсе obzorgoroda.su

самокат на моторе цены севастополь

"ВВГ-LS 1х1,5-1"

Круглый матрас Lonax Round Fusion

маски для волос лечение сухих поврежденных волос
Loading...
Архив выпусков | Сюжеты | Досье | Опросы | Фотобанк | Форумы | Погода | Реклама | Новости компаний