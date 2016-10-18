+ добавить комментарий

Работа над ошибками

Подведены итоги предварительного отбора подрядчиков для выполнения капремонта многоквартирных домов

Автор: Ирина ПЕТРОВА

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области подвело итоги предварительного отбора подрядных организаций, имеющих право принимать участие в закупках, по выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории региона. Об этом сообщил глава ведомства Максим Авдеев.

Иркутская область – один из первых субъектов РФ, начавших работу по реализации постановления правительства РФ по формированию реестра квалифицированных подрядных организаций. Составлением реестра в регионе поручено заниматься министерству по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

По данным, предоставленным ведомством, к окончанию срока подачи заявок на участие в предварительных отборах было подано порядка 100 заявок от подрядных организаций субъектов РФ. Комиссия по проведению предварительного отбора, в состав которой были включены представители органов исполнительной власти и общественных организаций области, рассмотрела все заявки на соответствие требованиям, установленным документацией о проведении предварительного отбора.

По результатам трёх заседаний комиссии было правомерно отказано во включении в реестр квалифицированных подрядных организаций более 80% участников за несоответствие представленных ими заявок необходимым требованиям. Грубыми нарушениями в заявках на участие в предварительных отборах названы отсутствие документов, подтверждающих опыт выполнения работ, и наличие у участника предварительного отбора в штате минимального количества квалифицированного персонала, а также иных документов, подтверждающих соответствие участника предварительного отбора установленным требованиям.

Ввиду того что постановление по формированию реестра вступило в силу относительно недавно и практика его применения на сегодняшний день отсутствует, министерством принято решение о проведении повторных предварительных отборов подрядных организаций в конце октября этого года.

– Подрядные организации, которые не прошли отбор, должны провести работу над ошибками при формировании заявок, чтобы впоследствии учесть все моменты и принять участие в процедуре повторно. Ведь только совместными усилиями можно сформировать реестр действительно добросовестных организаций, которые будут иметь возможность выполнять профессиональные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории нашей области, – отметил министр.