Цифры

Автор: ИА «Сибирские новости»

2,9 процента

составило снижение производства пищевых продуктов в Иркутской области, включая напитки, в январе – сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На 24% сократилось производство консервированной рыбы и морепродуктов, на 14% – минеральной воды, на 12-13% – растительного рафинированного масла и маргариновой продукции, на 6% – детского питания. При этом на 44% больше выпущено мороженого, на 13% – круп и муки грубого помола, на 8% – мяса и субпродуктов, на 6% – творога и сырково-творожных изделий. В этом году после сбора хорошего урожая производство переработанного картофеля и консервированных фруктов и овощей выросло более чем в 2 раза, переработанных орехов – почти в 4 раза. Об этом сообщает Иркутскстат.

Значительное количество продовольственных товаров ввозится в Иркутскую область из других регионов страны. За первое полугодие текущего года, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, увеличился ввоз кисломолочных питьевых продуктов, сметаны, масла сливочного. Значительно повысился ввоз сыров и мясных консервов. В то же время уменьшился ввоз мяса, мясных полуфабрикатов, колбасы, молока и творога.

В сентябре по сравнению с декабрём прошлого года продовольственные товары стали дороже на 2,1%. На низкий уровень инфляции повлиял, несомненно, сезонный фактор. С началом осени уменьшились цены на многие овощи (на 43 – 75%), яйца куриные и виноград (20-21%), пшено и свинину (4-5%). Другие продукты за это время подорожали на 10 – 14% (макароны и крупяные изделия, консервы рыбные, чай чёрный, шоколад, масло сливочное и соль йодированная). Лимоны за 9 месяцев стали дороже на 23%, чеснок и гречка – на 34 – 37%.

Минимальный набор продуктов питания в нашей области в сентябре оценивался в 3,817 тыс. рублей (106-105% к показателям СФО и России).

Из шести городов Иркутской области, где постоянно регистрируются цены, самый дорогой стандартный набор продуктов в Братске – 4,147 тыс. рублей. В Иркутске за него придётся выложить 3,762 тыс. рублей, самый же недорогой в Ангарске (3,593 тыс.).

Кроме того, душевое потребление многих продуктов в Сибири ниже российского уровня и порою не дотягивает до рекомендованных норм питания. В Иркутской области только масла растительного потребляется больше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, – 12,7 кг на душу в год против 11,9 кг. По другим продуктам фиксируется отставание. По мясу недобор 1,5%, картофелю и сахару – 5 – 9%, яйцам, хлебу (включая все продукты из зерна) и овощам – 13 – 17%. Наиболее заметен разрыв в потреблении молочной продукции и фруктов – на 22-23%.