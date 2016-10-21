На уровне прошлого года

Объекты большой энергетики в Сибирском федеральном округе – генерирующие мощности, электрические сети, подстанции – готовы к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов более чем на 89%. Об этом журналистам заявил заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов по итогам совещания по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики Сибирского федерального округа к работе в ОЗП 2016-2017 годов, прошедшего 19 октября в Иркутске.

В предстоящий отопительный сезон, по заявлению Андрея Черезова, потребление электроэнергии в Сибирском федеральном округе прогнозируется в объёме около 113,5 млрд кВт-ч, что соответствует фактическому потреблению электроэнергии в прошлый ОЗП. Производство электроэнергии на электростанциях ОЭС Сибири составит около 111 млрд кВт-ч, что незначительно ниже выработки прошлого ОЗП. При существующих запасах гидроресурсов в Ангаро-Енисейском каскаде выработка ГЭС ОЭС Сибири в ОЗП 2016-2017 годов прогнозируется на уровне 44,3 млрд кВт-ч, что на 3,5% ниже среднемноголетних значений, но на 8% больше прошлогодней величины.

«До конца 2016 года в работу планируется ввести 7 значимых объектов электросетевой инфраструктуры в Красноярской и Омской энергосистемах», – отметил Андрей Черезов.

При этом заместитель министра обратил внимание присутствующих на важность недопущения массовых нарушений электро- и теплоснабжения потребителей Сибирского федерального округа, отличающегося суровыми климатическими условиями и сложной транспортной доступностью некоторых районов.

Также Андрей Черезов отметил проводимую в настоящее время Минэнерго России работу по постоянному контро­лю за подготовкой субъектов электроэнергетики к ОЗП 2016-2017 годов.

Результаты проведённой энергокомпаниями работы и их готовность к работе в ОЗП в срок до 15 ноября будут проверены комиссиями Минэнерго России, в которые войдут в том числе представители региональных органов власти.

Комиссиями Минэнерго России будет проверена в Сибирском федеральном округе 21 компания. В настоящее время уже проверено 14 субъектов электроэнергетики, выданы паспорта готовности 11 из них. В их числе иркутские компании ПАО «Иркутскэнерго» и ОАО «Иркутская энергосетевая компания».