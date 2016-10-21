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Сибирский энергетик: 21 октября 2016

Экономика

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Вниманию потребителей

С 1 июля 2016 года повышающий коэффициент на нормативы потребления электроэнергии в Иркутской области составляет 1,4. Потребители, не имеющие приборов учёта, теперь платят на 40% больше, с 1 января 2017 года они будут платить уже на 50% больше. Платить за электроэнергию гораздо выгоднее по счётчику – это очевидно. Если у вас до сих пор нет счётчика или он старого образца, необходимо установить в квартире современный прибор учёта.

Ряд фирм вводит граждан в заблуждение, предлагая услуги по установке и замене счётчиков и взимая плату за установку пломб. Это мошенничество. Установка пломб по закону производится бесплатно! Важный нюанс: опломбировать приборы учёта может только «Иркутскэнергосбыт» или его агент – ЗАО «Ирмет».

Если представители другой монтажной организации сорвали пломбу с вашего прибора учёта, немедленно обращайтесь в энергосбытовую компанию. Вся информация есть и на сайте компании. 

Опломбировка прибора учёта производится бесплатно!

Кому нужно менять приборы учёта 

Установленные много лет назад счётчики нуждаются в замене, даже если вы считаете, что прибор работает исправно. Современные приборы учёта рассчитаны на 16 лет и имеют класс точности 2,1 или 1,5. Приборы учёта класса точности 2,5 подлежат замене. Счётчики, у которых межповерочный интервал подошёл к концу, также придётся заменить – технология поверки счётчика занимает какое-то время, а её стоимость практически равна цене нового счётчика.

Межповерочный интервал – это установленный законом период, в течение которого производитель гарантирует точность измерений прибора учёта.

Если у вас возникли сомнения в исправности счётчика или вы считаете, что переплачиваете за электроэнергию, обратитесь в энергоснабжающую организацию. Заявку на осмотр счётчика можно сделать и во время рейда контро­лёра «Иркутскэнергосбыта». Чтобы платить за фактически потреблённый ресурс, данные прибора учёта нужно передавать ежемесячно.

Бережём время и деньги

Схема установки проста: обращаемся в энергоснабжающую организацию или компанию ЗАО «Ирмет» – она работает официально и тесно сотрудничает с «Иркутскэнергосбытом». «Ирмет» – единственная в «Иркутскэнерго» компания, которая целенаправленно занимается установкой приборов учёта, предоставляет услуги максимально качественно, в срок, выполняя все законодательные требования. Но самое главное – специалист «Ирмета» делает всю работу за один визит. 

Заявку на установку счётчика можно оставить у диспетчера в офисе «Энергосбыта» или в компании «Ирмет» и оплатить её. В удобное для вас время придёт монтёр с прибором учёта, после установки поставит пломбу энергоснабжающей организации и выдаст акт ввода прибора учёта в эксплуатацию. Подобное предложение у других компаний найти сложно. 

Заявку на установку (опломбировку) прибора учёта электрической энергии или горячей воды можно сделать: 

– по адресу: info@es.irkutskenergo.ru;

– по телефону контакт-центра ООО «Иркутскэнергосбыт» 8-800-100-9777;

– по телефону ЗАО «ИРМЕТ» в г. Братске 8-924-29-26-232.

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