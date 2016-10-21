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Сибирский энергетик: 21 октября 2016

Экономика

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Спор на пороховой бочке

Автор: Елена ПОСТНОВА

В Иркутске началось комплексное обследование внутридомового газового оборудования в многоэтажках. К работам приступили после предписания прокуратуры. Большинство жителей выступает против: собственники не хотят платить за дополнительные услуги. На стороне жильцов выступает и ряд управляющих компаний. По мнению жилищников, целесообразней средства собственников направить сразу на ремонт или даже замену оборудования, а не проводить диагностирование, которое покажет очевидные результаты.

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Большинство жильцов против обследования газопровода внутри дома. Собственники не хотят платить за дополнительные услуги, поэтому не пускают газовиков в квартиры
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВ

Дефицит местных специалистов

Сотни многоквартирных домов Иркутска, Шелехова, Усолья-Сибирского, Ангарска рискуют в буквальном смысле взлететь на воздух. Ещё весной проверка региональной прокуратуры показала: в большинстве многоэтажек истёк нормативный срок эксплуатации внутридомового газового оборудования (ВДГО). За полвека во многих домах ни разу не ремонтировали газгольдеры и не заменяли трубы. Между тем капремонт газового оборудования в жилых домах должен проводиться каж­дые 25 лет. 

В марте надзорное ведомство выдало предписания управляющим компаниям о необходимости незамедлительно провести диагностирование и техобслуживание оборудования. Как оказалось, оперативно выполнить требования прокуратуры сложно. В Иркутске – да и во всей области – попросту отсутствуют специализированные организации, которые имеют лицензию на проведение данного вида работ. Поэтому, даже если в договорах с управляющими компаниями имелась статья обслуживания ВДГО, плата за это включалась в тариф на содержание, далеко не всегда управляющие компании направляли средства по назначению. Например, в Шелехове одна из УК стабильно взимала плату с потребителей за работы по техобслуживанию, но соответствующий договор со специализированной организацией не заключила. 

И вот на досках объявлений многоквартирных домов в Иркутске массово стали появляться объявления о том, что техобследования газового оборудования готова провести компания из Кирова. От жильцов требовалось на общем собрании проголосовать «за», чтобы специалисты могли зайти в дом, в квартиры для проведения работ.  Естественно, у людей возникли вопросы по поводу столь необычного выбора. 

«Компания издалека. Мы ей должны деньги заплатить, а потом как будем догонять, если останемся недовольны работой?»– возмущались на общем собрании собственников соседи из дома № 9 на улице Помяловского в Иркутске. Представитель управляющей компании отвечал одно: эту компанию выбрало АО «Иркутскоблгаз», у жилищников, как и у собственников, просто нет выбора.

В самом «Иркутскоблгазе» такую версию событий не поддержали. «Мы к этому совершенно никакого отношения не имеем, – подчеркнули в производственно-техническом отделе АО «Иркутскоблгаз». – Компании, которые обслуживают газопроводы, не имеют права проводить диагностику. Для этих работ нужны лаборатория, лицензия, обученные специалисты. 

У нас в Иркутске такой организации нет. Управляющие компании попросили нас найти вариант. Киров оказался ближайшим оптимальным вариантом. В Новосибирске цены намного выше. Наш вариант предложили управляющим компаниям, дали контакты».

В «Иркутскоблгазе» добавили, что УК и собственники вправе сами промониторить рынок услуг. Возможно, им понравится не кировская, а другая фирма. Указания взаимодействовать именно с этой компанией не было. 

Семь раз посчитать, один раз отрезать

Как выяснилось, есть выбор у собственников не только относительно того, кто будет проводить диагностирование, но и соглашаться ли вообще на работы или не пускать в дом газовиков. Например, на собрании с жильцами специалисты управляющей организации ООО «Западное управление ЖКС» не скрывают: лучше 10 раз подумать, чем оплачивать недешёвое диагностирование.

«На данный момент специалисты специализированной организации не проводят обследование ВДГО в домах, которые обслуживает наша компания, – рассказал директор ООО «Западное управление ЖКС» Алексей Яковченко. – На собраниях мы жильцам предлагаем другой вариант: вместо того чтобы тратить деньги и время на техобследование, провести ремонт оборудования силами опять же специализированной организации. Пока не выбрали подрядчика, говорить о стоимости рано. Но мы проанализировали рынок, выяснили, что речь идёт примерно о сопоставимых суммах. Безусловно, ремонт немного дороже, но не критично».

Коллег поддерживают и в СРО Межрегиональная ассоциация управляющих многоквартирными домами Иркутской области и Республики Бурятия «Содружество ЖКХ». По словам руководителя ассоциации Михаила Дамешека, в большинстве случаев диагностирование – пустая трата времени и сил. Газифицированные многоэтажки в области строились несколько десятилетий назад, за 30, а то и 50 лет в них ни разу не проводился капитальный ремонт ВДГО. Поэтому сейчас целесообразней пойти сразу на замену инженерных сетей, чем проводить каждые три-пять лет диагностирование и каждый раз собирать с жильцов немалые суммы. В среднем обследование одного четырёх- или пятиэтажного дома обходится в 100 тыс. рублей. 

Жильцам необходимо уяснить: судьба дома в первую очередь в руках собственников. Поэтому, если на собрании большинством голосов решено не проводить техобследование, ни управляющая компания, ни специалисты-диагносты не имеют права проводить эти работы, а затем выставлять счета, но в этом случае в силу требований закона будет введён запрет на использование сетей газоснабжения. 

Управляющие компании, которые убеждают собственников провести диагностирование газопроводов, в первую очередь стремятся выполнить требования закона и, соответственно, исполнить предписание контролирующих органов. 

«Опасения управляющих компаний, чьи жильцы отказываются проводить диагностирование, получить предписания надзорных органов правильные, вполне обоснованные, – отметил Михаил Дамешек. – Важно отношение управляющих компаний к самой ситуации: их цель – качественное обслуживание домов или выполнение требований «для галочки». Компании (которые состоят в ассоциации «Содружество ЖКХ». – Авт.), если предлагают собственникам отказаться от диагностирования, выдвигают альтернативный вариант – проведение ремонта сетей ВДГО, а не говорят о том, что с оборудованием делать вообще ничего не нужно, не пускают ситуацию на самотёк».

Затягивать решение – проводить обследование или сразу ремонт ВДГО – не в интересах и самих жильцов дома. Дело в том, что вовремя не обследованный или не заменённый газопровод может быть перекрыт. И тогда целый дом останется без привычной коммунальной услуги. И сделано это будет во имя безопасности самих жильцов. 

«Существует закон, перед которым все равны, – отметил эксперт по юридическим вопросам «Содружества ЖКХ» Максим Тельтевский. – Фактически в данной ситуации есть два варианта: выполнять требования законодательства и содержать инженерные сети газоснабжения в должном порядке или полностью отказаться от услуги газоснабжения». 

Впрочем, второй вариант гораздо затратней и потребует дополнительных финансовых вложений. Электропроводка в домах с ВДГО в большинстве случаев не рассчитана на то, чтобы в каждой квартире стояли электрические плиты. Внутридомовые сети электроснабжения  просто не выдержат перегруза, их придётся заменять в полном объёме по всему многоквартирному дому и дополнительно получать от энергетиков разрешение на увеличение мощности потребления электроэнергии в многоквартирном доме. А это тоже недешёвое удовольствие.

Дорогое промедление

Специалисты ООО «Эгида», прибывшие в Иркутск, отмечают: в целом состояние газопроводов не аварийное, но сами собственники попустительски относятся к содержанию оборудования. Например, трубы с газом во многих квартирах не покрашены, а значит, они подвергаются коррозийному воздействию. Сети не закреплены, «болтаются» – жильцы во время косметического ремонта срезают подпорки. Кроме того, во многих домах плохая вентиляция. И жильцы прекрасно осведомлены о неисправной вытяжке, однако не пода­ют соответствующие заявки на прочистку системы в домуправление.

Комплексная оценка состояния ВДГО в газифицированных домах, которые обследует сейчас «Эгида», будет готова ориентировочно к концу года. Полученные результаты управляющие компании должны будут представить в «Иркутскоблгаз». И тогда выяснится, имеются ли в городах региона дома, которым срочно придётся ради безопас­ности перекрыть газ. 

Если выяснится, что оборудование требует незамедлительного ремонта, жильцам придётся дополнительно собирать деньги на проведение работ. 

В большинстве договоров с управляющими компаниями не заложена услуга по обслуживанию и текущему ремонту ВДГО. Рассчитывать на региональную программу капремонта многоквартирных домов тоже не стоит. Она уже отстаёт от графика почти на год. И не факт, что в список работ по капремонту войдёт замена ВДГО. «Счастливчикам», которые попали в первую волну регионального капремонта, в техзадании просто не предусмотрели работы, связанные с внутридомовыми инженерными системами газоснабжения. 

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