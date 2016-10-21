+ добавить комментарий

Большая перемена

В Иркутске продолжается переселение горожан из ветхого и аварийного жилья

Автор: Ольга ТЮРНЕВА

19 семей получили ключи от новых квартир из рук мэра Иркутска Дмитрия Бердникова 18 октября. В ближайшее время они начнут свой переезд из бараков Ленинского района в новостройки микрорайонов Берёзовый и ЖК «Эволюция». Всего в нынешнем году за счёт средств городского бюджета местные власти планируют переселение в общей сложности 16 ветхих многоквартирных домов. На эти цели в рамках муниципальной программы «Жилище 2012–2017 года» выделено 55 млн рублей.

Иркутск входит в число городов-лидеров по числу ветхого и аварийного жилья. Поэтому переселение граждан ведётся не только за счёт средств фонда ЖКХ, выделенных в рамках федеральной программы, инициированной майскими указами президента, но и на муниципальные деньги. Только в нынешнем году из городского бюджета на эти нужды (в рамках подпрограммы переселения из аварийного жилфонда) выделено более 50 млн рублей. «Это позволит обеспечить новой жилпло­щадью 83 семьи, – говорит начальник отдела учёта и предоставления жилья аппарата администрации Иркутска Елена Пешкова. – К нынешнему моменту расселено уже 52 семьи, в списке осталась 31 семья – эти люди получат ключи от новых квартир до конца года».

Для осуществления этих планов городу необходимо провести тендер по поиску застройщика, который предложит самые выгодные для муниципалитета условия. 19 квартир, ключи от которых выдавали в администрации Иркутска в минувший вторник, достались городу по цене 44 тыс. рублей за ква­дратный метр. «Это ниже существующей закупочной стоимости, – настаивает Пешкова. – Речь ведь идёт о квартирах с готовой отделкой, под жильё». Пока самые выгодные условия выдвигают застройщики «Эволюции» и Ново-Ленинского «Берёзового». Именно туда в основном переезжают из аварийных бараков.

– Мои родители получили квартиру в Берёзовом, – рассказывает жительница Иркутска, чьи родственники стали обладателями новой жилплощади. – Я забрала за них ключ, потому что они уже очень старенькие, и им сложно ходить. Почти полвека они прожили в доме на Батарейной, 9. Это двухэтажный барак на восемь квартир, построенный в начале прошлого века. Хотя там в своё время были проведены коммуникации, дом в буквальном смысле разваливался. В новой квартире в Берёзовом родители будут жить на втором этаже – мы специально так попросили, чтобы им было легче выбираться на улицу.

Новая жилплощадь пенсионеров, по словам их дочери, составляет около 70 кв. м – столько же, сколько в старом аварийном доме. Переселение в рамках муниципальной программы проводится «метр в метр». «Но, как правило, квартиры закупаются не намного, но больше в соответствии с законом, – отмечает Елена Пешкова. – Иркутск – единственный город Приангарья, который предоставляет жильё, превосходящее по площади ранее имевшееся».

В городской администрации уточнили, что переселение иркутян ведётся за счёт не только муниципального, но и федерального бюджета. По федеральной программе в столице Прибайкалья в общей сложности должно быть расселено почти 1000 домов до конца года (эти здания признаны аварийными до 1 января 2012 года). Жители ещё около 200 аварийных зданий ждут решения своей проблемы – их дома не вошли ни в одну из существующих программ по переселению из ветхого фонда. «Вместе с этим реестр аварийного жилфонда постоянно пополняется, – говорят в мэрии. – Поэтому, несмотря на то что федеральная программа переселения в будущем году прекращает свою работу, мы ждём продления муниципальной».