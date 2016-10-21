Научили экономить

Автор: Мария НИКУЛЬШЕЕВА

Сотрудники ООО «Иркутская энергосбытовая компания» провели урок по энергосбережению в средней общеобразовательной школе № 57 города Иркутска. Мероприятие, в котором приняли участие ученики четвёртого класса, было приурочено к Всемирному дню энергосбережения, который празднует вся страна в начале ноября. Занятия в школах направлены на то, чтобы в доступной форме объяснить детям, как важно правильно и бережливо использовать энергоресурсы, рассказать об основных способах энергосбережения. Это, по мнению специалистов, нужно понимать со школьной скамьи.

«Здравствуйте, ребята! Сегодня мы познакомим вас с очень важным словом «энергосбережение». Скажите, пожалуйста, что делает наши дома комфортными? Да, совершенно верно – электричество, тепло, вода. А если бы у нас не было ни горячей, ни холодной воды, ни электричества, ни тепла, что было бы тогда? – так начала урок инженер договорного отдела ООО «Иркутскэнергосбыт» Яна Гурьянова. – Ребята, что случится, если энергия иссякнет?» На этот вопрос дети дружно отвечали, что будет холодно, темно, а ещё не будет работать холодильник. Человек больше не сможет смотреть телевизор, пользоваться бытовыми приборами. Энергию нужно беречь, потому что её источники не бесконечны.

На 45 минут молодые специалисты ООО «Иркутскэнергосбыт» Аня Веселкова и Яна Гурьянова поменяли профессию и примерили на себя роль учителя. Они познакомили учеников с простыми правилами, которые позволяют рационально использовать энергоресурсы и беречь окружающую среду. Представители энергосбытовой компании в игровой форме рассказали школьникам, что такое электричество и энергосбережение, как экономить электроэнергию, обращаться с электроприборами и как вести себя рядом с линиями электропередачи и электроподстанциями.

Ребята поразили сотрудников компании своими грамотными ответами, некоторые высказывания были столь неожиданными, что в итоге у всех осталось впечатление, что подрастающее поколение очень подкованно, способно не просто получать информацию, но и спорить, аргументировать и обосновывать свою позицию.

– На мой взгляд, очень важно с самого раннего возраста объяснять элементарные вещи, потом на эту базу будут накладываться дополнительные знания. Именно сейчас мы думаем о будущем, о наших будущих потребителях, которыми обучаемые станут спустя несколько лет. Первый шаг в работе по пропаганде энергосбережения – простые советы, которые будут полезны, когда школьники станут взрослыми. От нас и нашей работы в настоящем зависит, насколько грамотными и экономными потребителями будут сегодняшние мальчишки и девчонки, – отметила председатель профсоюзной организации «Иркутскэнергосбыт» Лидия Манюк.

Из презентации по энергосбережению, адаптированной специально для младшеклассников, ребята узнали, что применение энергосберегающих ламп вместо ламп накаливания, заклеивание окон или удаление накипи из чайника помогает существенно сэкономить электрическую и тепловую энергию. Вниманию учеников были представлены красочные слайды, на которых было наглядно показано, что нужно делать, чтобы сохранить тепло и снизить потребление электроэнергии в быту. В конце занятия школьники отвечали на вопросы и разгадывали загадки по теме энергосбережения. Кроме того, детям дали домашнее задание – рассказать родителям о том, что они узнали на открытом уроке.

«Ребята активные и любознательные, даже не ожидала, что такая «взрослая» тема урока вызовет у четвероклассников живой интерес, – делится впечатлениями Яна Гурьянова. – Мы планируем возобновить с началом учебного года наши уроки энергосбережения и энергобезопасности. Думаю, интереснее будет таким маленьким ребятам уроки проводить в игровой или тестовой форме».

Сотрудники «Иркутской энергосбытовой компании» предложили детям принять участие в конкурсе рисунков на тему энергосбережения. Этот конкурс решено провести, чтобы приобщить подрастающее поколение к пониманию проблем энергосбережения и участию в их решении. Самые лучшие работы будут опубликованы в газете «Сибирский энергетик».

Классный руководитель Наталия Сазонова поблагодарила энергетиков за проведённое занятие: «Прошедшее мероприятие стало для наших учеников настоящим праздником. Важно, что урок носил познавательный характер, в ходе занятия дети узнали о проблемах и основных принципах энергосбережения. Большое спасибо специалистам «Иркутскэнерносбыта», за то что поделились с ребятами такой нужной и полезной информацией». А сами участники урока пообещали поделиться полученными знаниями с родственниками и друзьями.