+ добавить комментарий

Новый взгляд на этику

В компании En+ завершился конкурс на логотип и слоган этического направления компании

Автор: Лидия Барахоева

Бабочка на ладони, этический цветик-семицветик, лестница успеха, золотой ключ к успеху, компас корпоративной этики. Сотни мотивов легли в основу логотипов, эмблем и девизов этического направления работы компании En+ Group. Работы поражают не только разнообразием содержания, но и техникой выполнения. Гуашь, акварель, карандаш, компьютерная графика; двустишия, большие стихотворения, поэмы – организаторы не стали ограничивать полёт фантазии участников.

Конкурс на лучший проект логотипа, эмблемы и девиза «Новый взгляд на этику» был объявлен в компании En+ в середине августа. Сотрудникам компании предложили поучаствовать в разработке символики этической линии компании, которую можно будет использовать в собственных внутренних документах и рекламной продукции неравнодушной линии компании.

Как рассказали организаторы конкурса, изначально предполагалось, что конкурс будет рассчитан только на сотрудников компании. Ведь одной из его целей было привлечение внимания работников к проекту внедрения в корпоративную культуру компании Еn+ Group высоких этических стандартов. Однако работники стали приносить работы, выполненные вместе с детьми и другими членами семей. Так внутрикорпоративный конкурс вышел за рамки компании.

Для работ предусмотрели две номинации: «Лучший логотип/эмблема» и «Лучший слоган/девиз». Но участники присылали такие работы, которые не попадали под две эти категории: стихи, целые поэмы, комиксы, отражающие принципы поведения, необходимые каждому человеку и на работе, и в обычной жизни, – честность, справедливость, заботу, ответственность, уважение. Сегодня на предприятиях признают: сначала сотрудники компании с недоверием отнеслись к творческому конкурсу. Но потом втянулись, многие приносили сразу по два-три варианта.

Все работы проходили строгий отбор на своих филиалах, победители получили награды и возможность побороться за призовые места в рамках всей группы компаний. В итоге на конкурсную комиссию под председательством главного Уполномоченного по этике En+ Group Игоря Лернера было представлено свыше 300 работ от сотрудников 24 предприятий. И тут возникли трудности у жюри: выбрать из множества достойных работ лучшие оказалось непросто. Удивили творческим подходом угольщики – сотрудники компаний «Сорский ГОК» и «Востсиб­уголь». Их рисунки отличались яркостью, позитивностью. Большое количество вариантов прислали работники филиалов ООО «ИЭСК», ЗАО «ГЭС-ремонт», КРАМЗ и ГК «Волгоэнерго». В «Иркутскэнерго» отличились сотрудники ТЭЦ-9.

В итоге в номинации «Лучший логотип/эмблема» победила работа Екатерины Аникановой, ООО «Эн+ Уголь». В номинации «Лучший слоган/девиз» победителем стала работа Светланы Емельяновой, Нижегородский филиал ООО «Учётно-сервисный центр ЕвроСиб­Энерго» (ГК «Волгоэнерго»).

Авторов этих лучших проектов ждут памятные призы и дипломы от En+ Group.