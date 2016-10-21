Энергоэффективный капремонт на плечах УК

Автор: Татьяна Артамонова

Сделать качественный капитальный ремонт с использованием технологий энергосбережения (как того требует правительство РФ) невозможно без участия управляющих компаний, которые формально никаких функций не имеют. Ещё больше шансов на появление «умных» технологий в своём доме имеют владельцы спецсчетов. К такому выводу пришли участники круглого стола «Энергосбережение. ЖКХ».

Управляющие компании региона обеспокоены: капремонт многих домов проводится по примитивной схеме. Подрядчики не используют энергоэффективные материалы и технологии. Жилищники опасаются, что умный капремонт по предписанию надзорных органов всё же придётся проводить, но за дополнительные средства собственников. Свои сомнения представители управляющих компаний высказали на круглом столе «Энергосбережение. ЖКХ».

Директор Фонда капремонта домов Иркутской области Денис Быков указал, что при проведении работ выполняется масса постановлений и распоряжений правительства и минстроя по энергосбережению. «Мы утепляем перекрытия, ставим пластиковые окна, причём не однокамерные, а трёхкамерные. Там, где это технически возможно и экономически обоснованно, делаем навесные фасады. Ставим и погодоведомые тепловые пункты, устанавливаем балансировочное оборудование», – рассказал Денис Быков.

Опасения управляющих компаний беспочвенны, успокоил он жилищников. К тому же они сами могут повлиять на исход капремонта. «Все обращения от управляющих компаний по поводу проблем с качеством работ я оцениваю положительно, потому что лишним контроль не бывает. Техслужба фонда – не более 20 человек, не всегда наш специалист может оперативно побывать на всех объектах, а управляющая компания всегда следит за своими домами», – добавил Денис Быков. Кроме того, представители УК, как правило, присутствуют на регулярных селекторных совещаниях, которые проводит фонд с муниципалитетами, сообщают о проблемах, недочётах.

«Будущее капремонта за более тес­ным взаимодействием фонда и управляющих компаний», – не раз подчерк­нули на круглом столе представители региональной власти. Сегодня в области есть реальные примеры успешной коммуникации Фонда капремонта с УК. Организациям удаётся состыковывать графики капремонта и текущего ремонта всего дома. В итоге жильцы вместе с новой крышей и утеплёнными фасадами получают обновлённые подъезды. Первой на инициативу фонда откликнулась иркутская компания «Восточное управление жилищно-коммунальными системами», затем подключились другие крупнейшие компании областного центра. С этого года практику подхватили управляющие организации Черемхова.

Впрочем, домам, которые действительно хотят провести энергоэффективный ремонт, позволяющий сократить сумму в платёжках, стоит уже сейчас задуматься о спецсчёте. Дело в том, что ремонт, который проводится за счёт средств из «общего котла», включает в себя ограниченный перечень работ.

«Движение в сторону спецсчетов – правильный выбор для новостроек и домов, которые обслуживают сильные УК и ТСЖ. Подкопите сами деньги и проведите такой ремонт, какой хотите. И управляющим компаниям лучше объяснить жителям: если уходите на спецсчёт, то делайте это полностью. Открывайте спецсчёт не у регионального оператора, делайте владельцем УК или ТСЖ. Как говорится, развод и девичья фамилия. Тогда места для манёвров оказывается ещё больше. Можно самим выбрать подрядчика, контролировать ход работ», – отметил Быков.

Руководитель региональной Службы жилназдора Денис Воронов добавил, что именно управляющие компании могут поспособствовать передвижению дома в рамках региональной программы капремонта на более ранний срок. Например, заказать экспертизу состояния домов, чтобы иметь доказательства необходимости срочного капремонта. Как показывает практика, самостоятельно с такой задачей жильцы справиться не могут. Им не хватает знаний и организованности. Переживать насчёт того, что дом накопил недостаточную сумму, не стоит. Минстрой России разработал проект постановления правительства о предоставлении финансовой поддержки на проведение энергоэффективного капитального ремонта.

Двести миллионов рублей, выделяемых через Фонд содействия реформированию ЖКХ, будет предоставлено регионам на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам для проведения капремонта или части расходов на эти цели. То есть жители должны будут взять кредит на капремонт, разработать план энергоэффективного ремонта, а госбюджет погасит часть переплаты.

Важно соблюсти несколько условий: на поддержку могут рассчитывать собственники, чьи многоквартирные дома не являются аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, дома должны быть оснащены коллективными приборами учёта энергоресурсов. Кроме того, при осуществлении капремонта должны проводиться мероприятия по энергоэффективности, влекущие экономию затрат тепловой энергии и электроэнергии не менее 10%.

Средства фонда будут предоставляться на срок действия кредитного договора, но не более чем на пять лет. Объём поддержки – до 5 млн рублей. Срок завершения работ или услуг, на которые планируется предоставление финансовой поддержки, – не позднее 1 сентября 2017 года. Так что уже сейчас жильцам и управляющим компаниям стоит начать подготовку. Чтобы, когда постановление будет подписано, была вероятность попасть в число первых, кого поддержат.