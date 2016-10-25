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Губерния: 25 октября 2016

Экономика

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Накопленная в Иркутской области практика организации бюджетного процесса может быть использована для внедрения в других регионах

Накопленная в Приангарье практика организации бюджетного процесса может быть использована для внедрения в других субъектах РФ. Об этом говорится в письме директора Департамента межбюджетных отношений Министерства финансов России Ларисы Ерошкиной на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко. «Высокое качество управления региональными финансами позволило присвоить Иркутской области I степень качества», – говорится в послании.

По результатам 2015 года Иркутской области второй год подряд удалось добиться высокой оценки в непростых финансово-экономических условиях. Комплексная оценка качества включает в себя такие аспекты управления региональными финансами, как планирование и исполнение бюджета, управление государственным долгом и собственностью, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами и прозрачность бюджетного процесса. 

Определяющими факторами в достижении Иркутской областью высшей оценки стали использование принципа программного формирования областного бюджета, точность планирования собственных доходов, низкий уровень долговой нагрузки, уровень открытости бюджетных данных и др.

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