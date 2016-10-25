+ добавить комментарий

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Конкурент: 25 октября 2016

Экономика

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Инвестиции на поток

В «Гранд Байкале» заявили о планах китайской «Чжунцзинсинь» инвестировать 11 млрд долларов в проекты на Байкале

Автор: Интерфакс

Крупнейший в Иркутской области туроператор «Гранд Байкал» и китайская компания «Чжунцзинсинь» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого планируется создать туристический кластер на озере Байкал. Как сообщает пресс-служба туркомпании, предполагается не только строительство современных туристических объектов, но и создание сопутствующей инфраструктуры в районах озера Байкал и прилегающих территорий. Всё это позволит увеличить турпоток в регион.

По оценкам китайских экспертов, предполагаемый объём инвестиций в проект – около 11 млрд долларов.

«Сформирован пул китайских инвесторов, который на первом этапе подготовки ТЭО и юридических соглашений представляет компания «Чжунцзинсинь». Российских участников представит крупнейшая в байкальском регионе туристическая компания «Гранд Байкал», – отмечается в сообщении.

Обязательным условием реализации проекта является соблюдение экологических норм и требований законодательства по охране озера Байкал.

«Базовой площадкой его реализации рассматривается территория бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината в Байкальске», – говорится в сообщении.

«Гранд Байкал» владеет в Иркутской области «Горой Соболиной» – горнолыжным курортом, который расположен в Байкальске на берегу озера Байкал, в 150 км от Иркутска. «Гора Соболиная» обслуживает около 150 тыс. туристов в год.

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