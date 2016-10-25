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Восточно-Сибирская правда
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Цифры
52 миллиарда
рублей составил объём работ по строительству на территории Иркутской области за 9 месяцев 2016 года.
Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2015 года, передаёт Иркутскстат.
1,5 миллиарда
тоннокилометров составил грузооборот автомобильного транспорта в Иркутской области за девять месяцев 2016 года.
Это на 21,2% больше, чем год назад; пассажирооборот – 1,2 млрд пассажиро-километров. Об этом сообщает ИА «Сибирские новости» Иркутскстат.
Доля коммерческого грузооборота в общем грузообороте организаций автомобильного транспорта (без субъектов малого предпринимательства) составляла 93,2%.
235 человек
направлены в Вооружённые силы Российской Федерации и 20 человек – в Войска национальной гвардии.
На военную службу отправлены первые команды призывников из Иркутской области со сборного пункта, расположенного на станции Гончарово, сообщает пресс-служба правительства региона.
На территории Приангарья действует областная призывная комиссия и 45 призывных комиссий муниципальных образований и городских округов. Призывные пункты развёрнуты в 27 отделах Военного комиссариата Иркутской области.
Норма призыва граждан на военную службу в октябре – декабре 2016 года для Иркутской области, установленная Центральным военным округом, составляет более трёх тысяч человек.
2,47 тысячи
дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано, по данным Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, за январь – сентябрь 2016 года.
Это на 3% превышает показатели того же периода прошлого года, сообщает ИА «Сибирские новости».
В ДТП погибло 265 и ранено 3039 человек, в том числе детей и подростков – соответственно, 10 и 296. Число погибших сократилось на 23%.
По вине водителей транспортных средств произошло 87% всех происшествий.
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