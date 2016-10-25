|
издательская группа
Восточно-Сибирская правда
|
|
медиа-портал
|
печать закладка код для блога обсуждение
Размер шрифта:
Первые станции
Открыла «Газпром нефть» в Иркутской области
В августе первые АЗС «Газпром нефти» начали свою работу в Республике Хакасия, а сейчас география компании расширилась ещё на один регион – Иркутскую область.
В Иркутской области сеть АЗС «Газпром нефти» насчитывает четыре станции, в ближайшее время планируется открытие ещё девяти АЗС: в Иркутске, Ангарске, Черемховском и Усольском районах.
На АЗС реализуется бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а также сезонное дизельное топливо.
Все нефтепродукты поставляются напрямую с Омского НПЗ и соответствуют экологическому классу Евро-5.
О расширении сети АЗС в Иркутской области думает и «Роснефть», у которой в регионе уже насчитывается 75 автозаправочных станций.
Об этом в сентябре договорились губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Также «Роснефть» планирует развивать дополнительные производства на Ангарском нефтехимическом комбинате (АНХК).
Комментарии Facebook
Комментарии Вконтакте
|
Обсуждаемое
Комментарии
Услуги сервиса: свадебная ретро машина украшена, рекомендуем!
Смотрите здесь - москва вывоз глины, лучшие цены.
=CONCATENATE("",#REF!,#REF!,#REF!,"",#REF!)
Новости компаний
Комментарии на сайте
+ добавить комментарий