+ добавить комментарий

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Конкурент: 25 октября 2016

Экономика

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Первые станции

Открыла «Газпром нефть» в Иркутской области

Автор: Нефтегаз.ру

В августе первые АЗС «Газпром нефти» начали свою работу в Республике Хакасия, а сейчас география компании расширилась ещё на один регион – Иркутскую область.

В Иркутской области сеть АЗС «Газпром нефти» насчитывает четыре станции, в ближайшее время планируется открытие ещё девяти АЗС: в Иркутске, Ангарске, Черемховском и Усольском районах. 

На АЗС реализуется бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98, а также сезонное дизельное топливо.

Все нефтепродукты поставляются напрямую с Омского НПЗ и соответствуют экологическому классу Евро-5.

О расширении сети АЗС в Иркутской области думает и «Роснефть», у которой в регионе уже насчитывается 75 автозаправочных станций.

Об этом в сентябре договорились губернатор Иркутской области Сергей Левченко и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Также «Роснефть» планирует развивать дополнительные производства на Ангарском нефтехимическом комбинате (АНХК).

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