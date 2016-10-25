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В аэропорту Иркутска впервые совершил посадку грузовой Boeing 747

Автор: ТАСС

Помимо разгрузки судна в аэропорту провели дозаправку самолёта, обеспечив для Boeing возможность дальнейшего перелёта в Гонконг.

Аэропорт Иркутска впервые принял грузовой Boeing 747-400, сообщила пресс-служба аэропорта. Чартерный рейс компании AirBridgeCargo из Амстердама совершил посадку утром 22 октября, став первым в истории авиаузла грузовым рейсом дальнемагистрального воздушного судна Boeing 747-400.

Согласно публикации, три года назад аэропорт получил допуск к приёму широкофюзеляжных лайнеров такого типа.

Технологический график предполагает для воздушных судов такого типа полуторачасовое обслуживание. Однако компания AirBridgeCargo заявила двухчасовую стоянку в Иркутске, говорится в сообщении, поскольку грузом стали суточные цыплята ценной породы.

ОАО «Международный аэропорт Иркутск» является крупнейшим комплексом Восточной Сибири, входит в число 20 крупнейших в России по показателям пассажиропотока. Он может принимать все типы гражданских самолётов. Весной 2015 года решением Правительства РФ авиаузел был передан из федеральной в областную собственность на условиях реконструкции.

В 2015 году аэропорт нарастил пассажиропоток до 1,6 млн человек, имеет базовые авиакомпании «Ангара» и «ИрАэро».